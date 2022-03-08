Вийшов у магазин, мене запакували в армію – полонений розповів, як потрапив у "надпотужну армію"
Джерело:СБУ
Служба безпеки України опублікувала відео із російським бойовиком. Воно показує всю суть політики окупантів і професіоналізм "супер потужної армії" Росії.
Рядовий Гайнштейн Герман Олександрович 11 жовтня 1979 року народження родом зі Стаханова (Алчевський район Луганської області). Тобто він мешканець території, яку Росія окупувала у 2014 році.
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Виявилось, що мобілізація на окупованих Росією територіях проходить досить цікаво. Чоловіка просто загребли дорогою до магазину.
Вийшов у магазин за продуктами, мене запакували на вулиці й привезли в якусь будівлю. Потім погрузили в самоскид з іншими й повезли далі,
– розповів полонений.
Рівень воєнної підготовки також досить цікавий. Як і багатьом, йому просто сказали воювати та й все. Тож коли почався обстріл, Герман просто заліз у танк.
Сказали воювати. Але коли почався обстріл, ми двоє залізли у танк і сховалися. Не стріляли, бо не знаємо як там що,
– сказав він.
В СБУ побажали ворогу, щоб у них було більше таких вояк.
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