Солдати КНДР не знали, що їдуть воювати проти України, – посол Південної Кореї

Солдати Північної Кореї, яких Росія направила до України, не знали, що їхня місія полягатиме у війні проти українців. Вони думали, що беруть участь у військових навчаннях.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на посла Південної Кореї в ООН Хван Джун-кука. За його словами, солдати Північної Кореї, яких Росія направила на війну проти України, не мали жодного уявлення про справжню мету їхнього відрядження.

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Вони вважали, що вони їдуть на навчання, а не на фронт, наголосив посол Південної Кореї Хван Джун-кук.

Він повідомив, що захоплені Україною двоє північнокорейських військових підтвердили, що їм казали, що вони братимуть участь у навчаннях, на яких імітуються бойові дії.

Росія і Північна Корея як і раніше відмовляються визнати відправку північнокорейських солдатів і брехливо стверджують, що військове співробітництво між Москвою і Пхеньяном повністю відповідає зобов'язанням за міжнародним правом,

– додав посол.

Він підкреслив, що така брехлива інформація використовувалася для того, щоб приховати справжню мету відправки північнокорейських солдатів до Росії.