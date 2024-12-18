Нетиповий "френдлі фаєр": військовий пояснив, чому солдати КНДР відкрили вогонь по кадирівцях

Війська КНДР відкрили "френдлі фаєр" по автомобілях кадирівців у Курській області, вбивши 8 осіб. Великою перепоною став мовний бар'єр та відсутність бойового злагодження.

Вони ще поки не спрацювалися, тому виникають такі ситуації. Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що в росіян від початку Курської операції виникає "дружній вогонь".

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За яких обставин може виникнути "дружній вогонь"

За словами Сазонова, "френдлі фаєр" – біда. І українські, і російські військові можуть потрапити в таку ситуацію. Все через поганий зв'язок.

По рації не завжди можна передати якусь інформацію. Оскільки наші рації є у ворога, а ворожі рації є у нас. Ми постійно прослуховуємо один одного,

– пояснив він.

Якщо переміщуватися без попередження, не потрібно заходити в зону відповідальності інших бригад. Вони можуть одразу відкрити вогонь по незнайомій машині. Але ЗСУ навчилися працювати в таких умовах, чого не скажеш про ворога.

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Що сталося у випадку з військовими КНДР і кадирівцями

Кирило Сазонов припустив, що між північнокорейськими солдатами та кадирівцями не було бойового злагодження. Вони ще поки не спрацювалися, та й перешкоджає мовний бар'єр, тому "дружній вогонь" буває постійно. До того ж на Курщині, де немає сталих ліній бойового зіткнення та позицій, у таку ситуацію легко втрапити.

І це добре, все працює. Зараз ще й така погода: то темно, то снігопад. Бачиш погано, тому цього не уникнути,

– зазначив військовослужбовець.

Що важливо, "френдлі фаєр" у російській армії був від самого початку. Оскільки ворог перекидав на Курщину різні підрозділи: територіальний батальйон "АрБат" з Горлівки, частини з Ленінградського військового округу та Покровська, 155 бригаду з Торецька.