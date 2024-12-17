Наші хлопці "кладуть" їх усіх, – боєць ЗСУ розповів про штурми за участі військ КНДР на Курщині

Військові КНДР змінили тактику штурмів: якщо кілька днів тому "сунули" на позиції українських військових по одному – двоє, то зараз йдуть понад 30 – 50 солдатів одночасно. Вони стають прекрасною мішенню для ЗСУ. Їх використовують для "м'ясних штурмів".

Північнокорейські військові йдуть першими, окупанти за допомогою дронів визначають українські позиції, завдають по них ударів, а далі вже відправляють більш професійних штурмовиків. Такою інформацією з 24 Каналом поділився військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, наголосивши, що колись таке завдання виконували тюремники та наркомани.

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Як виглядають штурми за участі військ КНДР

З огляду на штурми, як розповів військовослужбовець, північнокорейські солдати добре підготовлені фізично, проте воюють як росіяни у 2022 році. Тобто не враховують дронів та вогневого валу.

Вони намагаються пробиратися по одному – двоє до позицій українських військових, і вже там накопичуються по якихось підвалах. Діють у такий спосіб, адже розуміють, що Сили оборони не витрачатимуть на одного окупанта ані снаряд, ані міну, бо вона коштує 5 тисяч гривень.

Максимум, що можемо зробити – кинути гранату з дрона або відпрацює снайпер, чи кулеметник. Вони накопичуються і вже тут починають штурмувати,

– зазначив Сазонов.

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Як росіяни змінили тактику

В останні 3 – 4 дні військові Північної Кореї змінили тактику. Тепер участь у штурмах беруть не 8 – 10 солдатів, а близько 30 – 50. Вони колоною "пруть" до позицій українських оборонців.

Це чудова мішень до наших хлопців, які давно воюють. Вони "кладуть" їх усіх. Росіяни вже давно від такої тактики відмовилися, а ось ці (північнокорейські військові – 24 Канал) лізуть,

– підкреслив Кирило Сазонов.

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Яка функція північнокорейських військових

Солдати КНДР виконують "брудну" функцію, про яку росіяни не розповідають своїм. Раніше ув'язнених, вбивць та наркоманів Кремль кидав першою хвилею. Втім, не для того, щоб вони щось захопили.

Мета була наступна: вони біжать та вмирають, а оператори дронів у цей час вираховують позиції українських військових. Зокрема, де розміщені вогневі точки, міномети, кулемети. Далі ж завдають удару, і вже потім йдуть більш досвідчені штурмовики.

"Можливо, саме для цього використовують північнокорейців. "Витратний матеріал", одноразові", – резюмував політолог.