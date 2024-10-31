Полювання відкрито, – Світан пояснив, навіщо росіяни приховують війська КНДР

Росія транспортує північнокорейських вояків цивільними вантажівками, свідчать перехоплення української розвідки. Перші цивільні КАМАЗи з солдатами Північної Кореї зафіксували 27 жовтня на трасі Курськ – Воронеж. Утім це не дивно, бо іноземні вояки є законними воєнними цілями для Сил оборони.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що з військового погляду це дуже правильний крок російських спецслужб.

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Росіяни ховають вояків КНДР від дронів ЗСУ

Окупанти добре розуміють, що на північнокорейців, як і на будь-які інші військові формування, полюватимуть усі доступні сили та засоби ЗСУ. Тож, не дивно, що переміщення солдат КНДР ретельно приховують.

"Це механізм цивільного прикриття, який є цілком логічним. І тут нічого дивного немає. У такий спосіб ФСБ намагається убезпечити бодай перші партії вояків КНДР, аби ті дісталися лінії бойового зіткнення", – прокоментував Світан.

Низенькі та худенькі – все одно солдати

Інформацію закордонних медіа про фізичний стан, юний вік та бойові кондиції північнокорейських вояків та їхні спроможності військовий експерт порадив сприймати обережно. Тому що хай які б вони не були, це передусім, додаткова жива сила у війську окупантів.

Європейцям важко визначити візуально вік представника китайської чи корейської раси. Вони всі переважно невисокі, худорляві. Але це не означає, що молоді, чи навпаки старі. Це лише додаткове "гарматне м'ясо" для російської військової машини",

– зауважив полковник ЗСУ у запасі.

Також військовий експерт додав, що попри те, що північнокорейська армія не має такого бойового досвіду, як російська, їхні антропометричні дані можуть бути вигідні в умовах ведення позиційних боїв чи роботи на бронетехніці.

Нагадаємо, за даними ГУР, декілька тисяч військових з КНДР вже перебувають за 50 кілометрів від українського кордону. Усього за даними розвідки Росія планує залучити на українському фронті до 12 тисяч вояків з КНДР.