Війська КНДР пішли на штурм: ССО знищили 18 бійців на Курщині

Москва намагається якнайшвидше витіснити українські сили з Курської області. Задля досягнення цієї мети вона не гребує життями ні росіян, ні північнокорейців. Нещодавня спроба солдатів КНДР піти у штурм завершилася для них фіаско та великими втратами.

За даними розвідки Південної Кореї, втрати КНДР у війні проти України становлять вже майже 3000. Загиблих солдат – 300. Нещодавно до них доєдналися ще 18 північнокорейців, які наважилися піти в атаку на позиції українських захисників, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення від Сил спеціальних операцій.

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Спецпризначенці відбили північнокорейський штурм

Зазначається, що воїни ССО відбили штурм військ Північної Кореї, який тривав від ранку до самої ночі на Курщині.

За цей час спепризначені 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою. Самогубство північнокорейця сталося вранці, коли воїни ССО висунулися на зачистку.

Наші бійці натрапили на живого окупанта. Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе.

Воїни ССО вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. Ніхто не постраждав.

Відбиття ворожого штурму на Курщині: дивіться відео

До слова, за даними розвідки Південної Кореї, солдатам з КНДР наказали накладати на себе руки, щоб не потрапити в полон.