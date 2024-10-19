КНДР вже направила близько 1500 спецпризначенців до Владивостока: що кажуть в ISW

Розвідка Південній Кореї повідомила, що КНДР вже перекинула близько 1500 спецпризначенців на схід Росії. Там проходять підготовку перед відправленням на війну проти України.

За даними Південної Кореї, уже незабаром КНДР планує відправити в Росію "другу партію" військових. Що про це кажуть аналітики ISW, передає 24 Канал.

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ISW про військових КНДР у Росії

Національна розвідувальна служба Південної Кореї 18 жовтня заявила, що 7 кораблів Тихоокеанського флоту Росії доставили приблизно 1500 північнокорейських спецпризначенців з Чхонджіна, Хамхина й Мусудана до Владивостока. Зробили це протягом 8 – 13 жовтня.

Також у розвідці наголосили, що Північна Корея незабаром відправить до Росії другу партію військовослужбовців. Заявили, що наразі північнокорейські військовослужбовці дислокуються у Владивостоці, Уссурійську, Хабаровську і Благовєщенську на сході Росії.

Розвідувальна служба заявила, що російські військові видали північнокорейським військовослужбовцям російську форму, зброю і фальшиві посвідчення особи, в яких стверджується, що північнокорейці є жителями республік Саха і Бурятія,

– наголосили в ISW.

Також розвідка Південної Кореї опублікувала супутникові знімки, на яких видно російський транспортний корабель поблизу Північної Кореї й приблизно 640 північнокорейських військовослужбовців. Вони 16 жовтня зібралися на російських військових об'єктах в Уссурійську і Хабаровську.

Південнокорейське інформагентство Yonhap, з посиланням на розвідку, 18 жовтня повідомило, що Північна Корея нещодавно вирішила відправити 4 бригади загальною чисельністю 12 000 осіб на війну в Україну.

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ISW не може самостійно перевірити ці заяви, але не має підстав ставити під сумнів правдивість цих розвідувальних повідомлень, які узгоджуються з попередніми повідомленнями південнокорейських і українських офіційних осіб про те, що північнокорейські війська тренуються в Росії перед відправленням на війну проти України, зокрема, в Курську область,

– наголосили аналітики.

Також в Інституті вивчення війни звернули увагу на нещодавні повідомлення про те, що обмежена кількість північнокорейських військовослужбовців, головним чином інженерного складу, ймовірно, діє поблизу окупованого Донецька.

Аналітики зауважили, що низка джерел надали відеоматеріали, які нібито підтверджують ці розвідувальні звіти. В ISW наголосили, що ці кадри узгоджуються з повідомленнями про розгортання північнокорейських військ у Росії. Однак, на думку аналітиків, не є незалежним підтвердженням розвідувальних повідомлень.

Водночас в ISW наголосили, що не можуть самостійно перевірити присутність північнокорейських військ на жодному з цих опублікованих відео.

Кремль, ймовірно, використовує угоду про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю від червня 2024 року, яку Путін подав на ратифікацію 14 жовтня, аби частково компенсувати вимоги щодо формування російських військ і безпеки кордону,

– наголосили в Інституті вивчення війни.

Також в ISW додали, що це ще більше зміцнює намагання Путіна уникати мобілізації якомога довше.