Підтвердив участь у війні проти України: що насправді задумав Кім Чен Ин

Північна Корея офіційно визнала, що її війська беруть участь у війні проти України. Раніше союзники Путіна відмовчувалися щодо допомоги російським окупантам.

Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що це здебільшого політичне рішення, а не військове. Хоча потрібно стежити, чи не зросте кількість військ КНДР в Росії і що вони там робитимуть.

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Чого добивається Кім Чен Ин

На думку Тимочка, донедавна лише диктатор Путін був вбивцею, проти якого навіть порушували кримінальні провадження через воєнні злочини. Тепер до його компанії офіційно приєднається ще один персонаж – Кім Чен Ин.

Звісно, Білорусь та Іран також допомагають Росії. Але ніхто з них не наважився офіційно визнати, що вони підтримують окупантів. Північна Корея на це пішла. І, можливо, Кім Чен Ин також бачить в цьому свою вигоду. Зрозуміло, що він готує свої війська до можливої війни з Південною Кореєю.

У такий спосіб Кім показує, що готовий брати відповідальність за злочини. Отже, він демонструє, що готовий порушувати різні міжнародні правила. У такий спосіб Кім хоче заявити свої претензії на світову геополітику. Також він сподівається, що у випадку війни з сусідами Росія надасть їм допомогу або ж візьме участь у війні,

– сказав Тимочко.

Не можна відкидати варіант, що КНДР збільшить свій військовий контингент в Росії. І є питання, чи вони ризикнуть застосувати своїх окупантів безпосередньо на території України.

Війна Росії проти України вийшла на новий виток. Поки демократичні країни хитаються та пробують створити якийсь новий блок, диктатури вже їх випереджають. Звісно, країни Заходу значно потужніші. Але Росія та КНДР демонструють, що готові до агресивних дій та територіальних претензій до своїх сусідів,

– зазначив Тимочко.

Додамо, у Сполучених Штатах засудили пряме залучення КНДР до війни проти України. Там стурбовані через такі дії Північної Кореї.