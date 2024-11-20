Чи зможе Кім перекинути до Росії 100 тисяч своїх солдатів: Яковенко оцінив можливості КНДР

За даними ЗМІ, Північна Корея може відправити до Росії до 100 тисяч своїх військових. Навряд чи це станеться одномоментно.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що є багато питань з приводу того, чи дійсно Північна Корея перекине на війну ще 100 тисяч військових.

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Чи реально перекинути 100 тисяч корейців

Як наголосив Яковенко, перекинути 100-тисячне військо на кілька тисяч кілометрів – це серйозна логістична проблема. Важко навіть уявити, скільки потрібно залізничних вагонів, щоб перевезти весь цей особовий склад.

Якщо такий процес реально буде запущений, то навряд чи на фронт одночасно перекинуть 100 тисяч військ з КНДР. На це може піти майже рік.

Якщо дійсно це станеться, то 100 тисяч можуть відправити упродовж року. Тоді ця цифра вже виглядає по-іншому. 100 тисяч – це 10 тисяч упродовж 10 місяців. Тоді це буде компенсацією втрат російської армії,

– сказав Яковенко.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Росія перекинула до кордонів з Україною 11 тисяч військових з Північної Кореї. Однак цей контингент може зрости до 100 тисяч.