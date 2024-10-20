Пересування військ КНДР до Росії фіксується з супутника: у ЦПД показали знімки
З кожним днем з'являється все більше підтверджень втягнення Північної Кореї у війну на боці Росії. Так, з'явилися супутникові знімки перекидання військ КНДР.
Про це повідомляє голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
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Війська КНДР рухаються до Росії
Пересування військ КНДР до Росії фіксується з супутника. До 12 тисяч військових, у Владивостоці вже розгорнутий спецназ у чисельності 1500 вояків,
– вказує Коваленко.
Глава ЦПД додав, що розвідка Південної Кореї, як і українська, стежить за всім і все знає.
Переміщення військ КНДР до Росії / фото Yonhap News
Раніше Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявила, що 7 кораблів Тихоокеанського флоту Росії доставили приблизно 1500 північнокорейських спецпризначенців з Чхонджіна, Хамхина й Мусудана до Владивостока. Зробили це протягом 8 – 13 жовтня. Водночас очікується, що незабаром КНДР відправить до Росії другу партію військових.
Також нещодавно у мережі показали, як північнокорейських солдат екіпірують у російську форму на Сергіївському полігоні у Росії.