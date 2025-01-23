КНДР може припинити постачання зброї та військових Росії, – ЦПД

Росія зараз сильно залежна від артилерійських боєприпасів з КНДР. Якщо вдасться обірвати співпрацю між ними, то в окупантів почнуться проблеми.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, зараз на певних напрямках 70% артилерійських боєприпасів – це снаряди з КНДР. Росії стає все важче вести таку інтенсивну війну.

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Чи можливо вплинути на співпрацю Росії та КНДР

Як наголосив Коваленко, допомога від Північної Кореї дає можливість Росії продовжувати вести війну з високою інтенсивністю. Зараз країна-агресорка має певні проблеми з військовою технікою. Не дарма КНДР передає не лише боєприпаси, але й артилерійські системи.

Також була інформація, що Північна Корея може відправити до Росії ще більше власних військових. І тут багато що може залежати від того, яку позицію займе президент США Дональд Трамп.

Після зміни адміністрації у США Кім Чен Ин може по старій пам'яті зіграти в гру з Трампом та щось отримати від США. У відповідь він може запропонувати призупинити постачання живої сили до Росії,

– вважає Коваленко.

Те саме може стосуватися й передачі зброї до Росії. Якщо вдасться зірвати передачу боєприпасів, то країна-агресорка матиме серйозні проблеми. Зараз їхній ВПК не здатен покрити потреби настільки інтенсивної війни.

Додамо, очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що КНДР передала Росії близько 120 одиниць артилерійських установок "Коксан" та 120 одиниць РСЗВ M-1991 за останні три місяці. Також КНДР може відправити додаткові війська на Курщину. Але багато наземних військ не очікують.