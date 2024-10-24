Війська КНДР створять Росії одну велику проблему, – ексочільник МІ-6

Перші військові з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, уже прибули на фронт. Та Росія стикнеться з великою проблемою – їх буде складно залучати у військові операції через мовний бар'єр.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній очільник британської розвідки МІ-6 Річард Дірлав. Так, будуть зв'язківці та перекладачі, але безпосередньо на фронті це створить серйозні труднощі.

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Росіянам буде складно з північнокорейськими військовими

За словами колишнього очільника британської розвідки МІ-6, корейська мова – надзвичайно важка. Навіть його друзі, які є блискучими лінгвістами, кажуть, що корейська мова – одна з найскладніших для вивчення та розмови.

Я думаю, що питання їх залучення буде величезною проблемою. Гаразд, з ними будуть російські зв'язківці. У них будуть перекладачі. Але на полі бою це може бути справжньою проблемою,

– наголосив Річард Дірлав.

Зазначимо, державна дума Росії ратифікувала договір про стратегічне партнерство з КНДР, який передбачає взаємну військову допомогу. Він має знизити ризики ескалації на Корейському півострові.

Цікаво! Північна Корея може поплатитися за відправлення своїх військових, але покарає її не Захід, а Китай. Такий крок КНДР може створити серйозні дипломатичні труднощі для Китаю.