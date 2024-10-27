Україна вже скоро воюватиме з Північною Кореєю, – Зеленський різко звернувся до союзників

Останні дані розвідки свідчать про те, що північнокорейські військові вже перебувають у зоні бойових дій. Володимир Зеленський заявив, що чекає на рішучу та адекватну реакцію партнерів.

У вечірньому зверненні президент України підкреслив, що Москва вкотре доводить, що не має намірів зупиняти агресію. Окупанти збільшують оборонне виробництво шляхом обходу санкцій і беруть у спільники Північну Корею.

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Зеленський вимагає рішучості від союзників

За словами глави держави, вже найближчими днями солдати КНДР можуть опинитися на полі бою проти України. "Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї", – додав політик.

Зеленський наголосив, що брак сильних рішень союзників спонукає Путіна дедалі більше вкладатися у терор.

Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні,

– заявив український лідер.

До слова, як пишуть ЗМІ, Росія перекине 5 тисяч солдатів КНДР до Курської області до 28 жовтня. Ймовірно, це будуть військові з елітного підрозділу.