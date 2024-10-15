У США висловилися про можливу участь військ КНДР у війні проти України
Джерело:Reuters
Сполучені Штати заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.
Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, пише Reuters.
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За його словами, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме "значне посилення" оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.
І цей крок стане свідченнями того, шо Росія вийшла на новий рівень відчаю, адже країна-агреор продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України.
Напередодні президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.
Що відомо про співпрацю Росії з КНДР
- Президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.
- Раніше з'явилась інформація, що кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту.
- Ба більше, в Україні вже воюють солдати з КНДР.