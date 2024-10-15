У США висловилися про можливу участь військ КНДР у війні проти України

15 жовтня 2024, 22:10
Читать новость на русском
Автор: Анастасія Лукашевська

Джерело:

Reuters

Сполучені Штати заявили, що стурбовані повідомленнями про можливу участь північнокорейських військових у повномасштабному вторгненні в Україну на боці Росії.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, пише Reuters.

Дивіться також Війська КНДР в Україні: Путін має хитрий план, як їх використати

За його словами, якщо інформація про участь військ КНДР в Україні підтвердиться, це означатиме "значне посилення" оборонних відносин між Північною Кореєю та Росією.

І цей крок стане свідченнями того, шо Росія вийшла на новий рівень відчаю, адже країна-агреор продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України. 

Напередодні президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.

Що відомо про співпрацю Росії з КНДР

  • Президент Володимир Зеленський звинуватив КНДР у перекиданні особового складу до Росії, заявивши з посиланням на розвідку про "фактичну участь Північної Кореї у війні" в Україні.
  • Раніше з'явилась інформація, що кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту.
  • Ба більше, в Україні вже воюють солдати з КНДР.