Столтенберг відповів, чи просила Україна НАТО відправити війська

Генсек НАТО зробив чергову заяву щодо можливості розгортання військ на території України. Наголосив, що Північноатлантичний альянс не планує цього робити.

Про це Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю під час візиту до Італії. Також генсек відповів, чи просила Україна НАТО відправити війська.

До теми "Не є стороною конфлікту": НАТО не посилатиме свою армію в Україну, – Столтенберг

"НАТО не має наміру розгортати війська в Україні"

Посадовець нагадав, що через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України окупаційні сили змогли досягти прогресу у своєму наступі. І хоча зараз ситуація змінюється, про присутність "на землі" не йдеться.

НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки,

– підкреслив Столтенберг.

Також додав, що російський диктатор досі вірить у "перемогу" в Україні. Отже, на думку генсека, єдиний спосіб переконати агресора сісти за стіл переговорів – довести на полі бою, що Путін не переможе.

"І єдиний спосіб досягти цього – надати Україні військову підтримку", – наголосив генсек НАТО.

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Зверніть увагу! Раніше Володимир Зеленський пояснив, чому не може відкрито запрошувати війська НАТО в Україну.

Президент зазначив: "Я не можу відкрито сказати: так, війська посилять Україну. І я не можу нікого запрошувати, інакше від мене можуть, скажімо так, партнери віддалятися. І тоді Україна втратить допомогу".