В Україні вже присутній певний контингент НАТО: Туск розкрив деталі

В Україні уже перебуває певний контингент представників Північноатлантичного альянсу. Прем'єр-міністр Польщі під час спілкування з журналістами розкрив деталі.

Вже не перший місяць серед західних лідерів лунають розмови про введення військ Північноатлантичного альянсу в Україну. Однак, як з'ясувалося, частина військового контингенту вже перебуває на території нашої держави.

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Не хоче втручатися безпосередньо

Прем'єр Дональд Туск відповів, чи може ООН відправити свої війська в Україну. Очільник польського нагадав про ситуацію під час війни у Югославії, коли війська ООН не прибули, однак участь у цьому взяли представники Альянсу.

За його словами, саме вони домоглися припинення війни. Дональд Туск також зауважив, що ООН підходить не для війни, а для поділу.

На цей час, як ви знаєте, я не хочу втручатися безпосередньо (в Україну – ред.), тому що не хочу посилати війська,

– сказав польський посадовець.

Пізніше польський прем'єр додав, що Північноатлантичний альянс допомагає нашій державі настільки, наскільки це можливо. Він також наголосив, що без допомоги НАТО Україна не змогла б так довго проіснувати.

Зокрема, за його словами, на території нашої держави вже перебуває низка солдатів, спостерігачів та інженерів союзників Польщі по НАТО, але чиї ці військові він не уточнив.

Чи просила Україна НАТО відправити війська

Посадовець нагадав, що через затримки з постачанням зброї зі США та Європи до України окупаційні сили змогли досягти прогресу у своєму наступі. І хоча зараз ситуація змінюється, про присутність "на землі" не йдеться.

НАТО не має наміру розгортати війська в Україні. Коли я відвідав Україну минулого тижня, українці не просили про війська НАТО, вони просили більше підтримки,

– підкреслив Столтенберг.

Також додав, що російський диктатор досі вірить у "перемогу" в Україні. Отже, на думку генсека, єдиний спосіб переконати агресора сісти за стіл переговорів – довести на полі бою, що Путін не переможе.