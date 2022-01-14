Війська ОДКБ з Білорусі, Киргизстану та Таджикистану залишили Казахстан

Війська Організації договору про колективну безпеку залишили територію Казахстану. Зокрема мовиться про військових з Білорусі, Киргизстану та Таджикистану.

Відповідну заяву зробили у Міноборони Росії 14 січня. На початку січня про "допомогу" просив президент Казахстану.

До теми У Казахстані почалося виведення військ ОДКБ

Війська Білорусі, Киргизстану та Таджикистану покинули Казахстан

Киргизький підрозділ ОДКБ у Казахстані розпочав рух до пункту постійної дислокації. За даними Міноборони, це єдині війська ОДКБ, які на своїй техніці самостійно повернулись додому.

Миротворчі контингенти ОДКБ з Вірменії, Білорусі та Таджикистану вилетіли до своїх країн літаками військово-транспортної авіації Повітряно-космічні сили Росії з аеродромів Жетиген та Алмати,

– мовиться у повідомленні.

У Росії повідомили, що десять літаків із білоруськими миротворцями вирушили в Мінську область. Зокрема військовослужбовці з Вірменії та Таджикистану вилетіли літаками Повітряно-космічних сили Росії до пунктів постійної дислокації.

Коротко про ситуацію з військами ОДКБ у Казахстані

У Казахстані 2 січня почались протести через зростання цін на газ. Попри їх зниження, люди висунули економічні та політичні вимоги. Зокрема мовилось про низький рівень життя та контроль влади першого президента Нурсултана Назарбаєва.

Протести спалахнули орієнтовно у 15 містах країни. 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряду у відставку та звернувся до ОДКБ з проханням ввести свої війська.

Згодом Токаєв заявив, що події в країні – це "спроба державного перевороту, щоб захопити владу".

Під час протестів на мітингувальників відкрили понад 7000 справ. Також відомо, про загиблих, адже влада дозволила стріляти на ураження. Проте точна кількість жертв невідома.

10 січня у Кремлі заявили, що в країну прибуло понад 2 тисячі так званих "миротворців", які нібито мали охороняти адміністративні будівлі. Також мовилось про 250 одиниць техніки, які нібито мали охороняти аеропорти, військові склади та інші стратегічні об'єкти.

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