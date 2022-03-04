Війська окупантів у Василівці недієздатні для наступу: яка ситуація в Запоріжжі та регіоні

Оборону Запоріжжя тримають українські захисники на рубежі міста Василівка. Це – майже 60 кілометрів від обласного центру.

У тому напрямку відбулось кілька боїв. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст, який перебуває у Запоріжжі.

Важливо Майданчик Запорізької АЕС захоплений військовими Росії, персонал контролює стан енергоблоків

Окупанти чекають поповнення, якого немає

Однак московським окупантам не вдалось пройти рубіж.

Ті війська, які стоять в районі Василівки, є недієздатні для наступу, чекають поповнення, якого немає, а в перервах розважаються, розстрілюючи центр міста,

– наголосив журналіст.

Він зауважив, що наступу на Запоріжжя у найближчі добу – дві не передбачається. Адже війська ворогів розтягнуті на Миколаїв та Маріуполь.

Проросійські бойовики у ніч з 3 на 4 березня обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Спалахнула пожежа, однак її ліквідували.

Окупанти захопили майданчик АЕС. Персонал електростанції продовжує контролювати стан енергоблоків.

Яка ситуація у Запоріжжі та області: дивіться відео



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!