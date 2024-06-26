У Вовчанську десятки окупантів заблоковані на одному з підприємств, – ОВА

У Вовчанську тривають інтенсивні вуличні бої. Українські військові заблокували кілька десятків окупантів на промисловому підприємстві.

Російські війська намагаються прорватися, але зазнають постійних втрат. Основне завдання наших військових – завдати максимального ураження противнику по Липецькому і Вовчанському напрямках.

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Яка ситуація у Вовчанську

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті Вовчанськ тривають запеклі вуличні бої, ситуація постійно змінюється.

Українські військові заблокували декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств. Російські війська намагаються прорватися, але зазнають значних втрат.

Завдання наших військових – завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння,

– зазначив Синєгубов.

Він також додав, що це завдання виконується фактично цілодобово.

Зауважимо, що раніше в ОСУВ "Хортиця" повідомили про те, що Росія почала виводити деякі підрозділи з-під Вовчанська. Усе через втрату боєздатності.