Війська Росії вже були у бойовій комплектації, – Кравчук сказав, чому Путін відступив

Війська Росії, які перебували на кордоні з Україною, вже були у повній бойовій комплектації. Росія готувалась до наступу – мовилось вже про дні та години, але Володимир Путін відступив.

Таку думку висловив Перший Президент України Леонід Кравчук. Також в ефірі програми "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським спілкувався аналітик руху "Чесно" Олександр Саліженко та членкиня Ради з питань свободи слова при Офісі Президента Тетяна Попова.

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Бойова готовність росіян

Леонід Кравчук: І Великобританія, і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки – усі сказали, що Україна є суверенною державою, а вони підтримуватимуть її незалежність та територіальну цілісність. Саме через цю позицію, я думаю, Путін зупинився в агресії щодо України.

Мені відомо, що війська, які були спрямовані до кордонів з Україною, вже були видані у бойовій комплектації. Про це говорять самі росіяни.

Мовилось вже про години, дні. Однак він (Путін – 24 канал) на це не пішов. Україна не така, якою була у 2014 році. І армія вже не така, і народ не такий. Він буде захищати свою землю до кінця.

Путін через це зупинився, а не через те, що став гуманістом. Я не вірю в цей гуманізм і ніколи не вірив, знаючи всіх лідерів Росі і Радянського Союзу. Всі вони одним миром мазані.

Росія активно стягувала свої війська та техніку до кордону з Україною протягом останніх тижнів. Україна та Захід були занепокоєні ймовірним наступом, однак у Кремлі вже повідомили, що їхні війська відступають.

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Науковий ступінь Киви

Олександр Саліженко: Про справжні причини (отримання наукового ступеня – 24 канал) ми можемо лише здогадуватись – вони можуть бути психологічними чи соціальними. Не обов'язково, щоб за цим стояло щось раціональне.

У фракції "Опозиційна платформа – За життя" із 44 депутатів – 12 мають звання кандидата наук, починаючи від Віктора Медведчука. Одним із раціональних чинників може бути грошова надбавка, яку депутат отримує після того, як йому присвоюють кандидата наук.

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Зустріч Зеленського з Путіним

Леонід Кравчук: Їхати Зеленському в Москву на побачення з Путіним, який організував агресію проти України і не хоче цього визнати – це несерйозно.

Якщо в порядку денному не буде питання досягнення миру на Донбасі та виведення з України російських окупантів – зустріч відбутися не може ніде. Тоді виникає питання – що обговорювати?

Блокування медведчуківських каналів

Тетяна Попова: Я думаю, що вони продовжують мовити на своєму четвертому каналі – "Першому незалежному", який вони купили. Він продовжує мовлення і на території України, але це дивно, адже Медведчук перебуває під американськими санкціями з 2014 року.

Я думаю, що канали Віктора Медведчука продовжуватимуть мовити і не зупинятимуться, поки у них не закінчиться контракт з Росією, поки щось не відбудеться з Путіним, кумом якого є Медведчук. Вони будуть продовжувати це робити. Ми маємо розуміти.



Коротко про санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу