Війська Росії – "найсиніша армія" світу: у СБУ розповіли про алкоголізм у лавах окупантів

Насправді, так звана "друга армія світу" (очевидно, з кінця) виявилась не найсильнішою, а найсинішою. Багато із російських військових мають проблеми з алкоголем.

Так про своїх "колег" розповів один із путінських загарбників. У розпорядження Служби безпеки України потрапили перехоплення розмов окупантів, які намагаються прорватися на Сумщині.

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Зазвичай, у відомстві не коментують такі записи, бо вони самодостатні. Однак свіжий запис – породить новий мем.

Найсиніша армія світу

У вульгарній відвертій манері російський окупант охарактеризував ситуацію у своєму підрозділі.

Це кінчена організація: всі бухі, сині і всім по**й, що всіх нас зараз роз***рять тут на*й. Гарахін синій, Золотський синій, командир полку – синій. Усі сині, на**й,

– описав окупант своїх "побратимів".

Однак навіть зізнався, що планує втекти й стати дезертиром.

"Прийняв рішення **ашити разом з пораненим старшиною та призовниками, яких "тут нєт" і яких терміново евакуюють через загрозу ракетного удару", – додає загарбник.

В окупантів залишилось мало техніки

Ще менше довіри викликає у нього командир полку. Мало того, що той завжди "синій", то ще й у полку чи не найбільша кількість полонених. А з 60 танків залишилося 18.

Тож той дивується, за що командиру достроково примудрились вручити звання полковника і героя Росії.

Що ж, яка країна, такі й герої,

– зазначили у СБУ.

"Тож гуртуємо наші ряди, щоб змести з України загарбників, яких називали однією з найсильніших армій світу! Бо і самі вони вважають себе лиш найсинішими", – додали у відомстві.

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