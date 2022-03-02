Президент США Джо Байден запевнив, що Україна отримає всесторонню підтримку для того, щоб дати відсіч Росії. Але на підтримку військ США розраховувати не варто.

Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден оголошує перед Конгресом щорічну промову "Про стан справ у країні". Опір України Росії, яка здійнила підступник напад на нашу територію та обстрілює мирне населення з реактивної артилерії, став центральною темою його виступу.

Цікаво Путін думав, що забере Україну, але він прорахувався, – Байден

Військ США в Україні не буде

Сполучені штати усіляко допомагають Україні здолати російських окупантів: американська зброя допомага ЗСУ нищити ворога, а санкції нищать російську економіку з неймовірною швидкістю.

Втім, сподіватися на допомогу американської армії Україні не варто.

Війська США не будуть залучені до війни в Україні. Ми мобілізували свої сили на східному кордоні НАТО, і я запевняю, що США та союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО,

– сказав Байден.

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