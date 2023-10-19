Відправив воїнів будувати хату за 100 тисяч "бойових": на Буковині викрили військкома

Правоохоронці повідомили про підозру командиру однієї із військових частин у Чернівецькій області. Він відправив солдата та сержанта, які були його підлеглими, будувати власний будинок.

Пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила про цю новину в четвер, 19 жовтня. Також вона проінформувала, що військком нарахував цим двом підлеглим по 100 тисяч гривень "бойових виплат".

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Бойові "ремонтники"

Як зазначають правоохоронці, більшість особового складу відповідного батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. А от фігуранти цієї справи домовилися між собою про "взаємовигідну" угоду.

Замість захисту країни, двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку. Начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, зокрема доплати за участь у бойових діях протягом понад 9 місяців,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, у ДБР зазначають, що силовики провели обшуки, вилучивши документацію та затримавши "ремонтників". Водночас командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату – до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці викрили військкома та двох бійців-ремонтників / Фото ДБР

Зверніть увагу! Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану. Це частина 5 статті 426-1 Кримінального кодексу. А от сержанта та солдата – в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану – це частина 4 статті 409.

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