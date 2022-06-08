Військкомати в Криму фальсифікують медогляди, аби набрати якнайбільше людей

Російська армія потребує поповнення своїх лав. Тому на війну масово мобілізують мешканців тимчасово окупованого Криму.

Щоб відправити на війну проти України якомога більше людей, військкомати у Криму почали підробляти медогляди. Тому воювати відправлятимуть навіть тих, хто не може цього робити за станом здоров'я.

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Медкомісії військкоматів в окупованому Криму фальсифікують результати медоглядів призовників для максимального набору,

– розповіли в Оперативному командуванні "Південь".

Там додали, що призов мешканців Криму у російську армію є порушенням міжнародних норм та черговим воєнним злочином держави-агресорки.

У Криму поширюють протестні настрої

Постійна представниця Володимира Зеленського у Криму Таміла Ташева розповіла, що мешканці півострова незадоволені тим, що Росія розпочала проти України повномасштабну війну. Через це у Криму поширюють акції спротиву – місцеві розкидають патріотичні листівки, виходять на пікети, обливають будівлі окупантів блакитною та жовтою фарбами. Наразі українській владі відомо про щонайменше 60 таких випадків.

Ташева зазначила, що люди дуже ризикують, адже за 8 років окупації Крим нашпигували російськими агентами, технікою та працівниками ФСБ.

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Яка ситуація на Півдні Україні

На території окупованої Херсонської області ситуація загострюється кожного дня. Виїхати з регіону можна лише через Крим. Крім того, окупанти продовжують просувати ідеї приєднання Херсонщини до Росії, оскільки не мають підтримки серед місцевого населення і побоюються за свою подальшу долю. Також відомо, що внаслідок обстрілів є загиблі та важкопоранені серед цивільного населення. Їм не можуть надати фахову медичну допомогу через брак ліків.

ситуація загострюється кожного дня. Виїхати з регіону можна лише через Крим. Крім того, окупанти продовжують просувати ідеї приєднання Херсонщини до Росії, оскільки не мають підтримки серед місцевого населення і побоюються за свою подальшу долю. Також відомо, що внаслідок обстрілів є загиблі та важкопоранені серед цивільного населення. Їм не можуть надати фахову медичну допомогу через брак ліків. Уночі проти 8 травня росіяни обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Водночас наші військові знищили ворожий дрон, який проводив повітряну розвідку, щоб вивідати нові місця для ударів. Також ЗСУ ліквідували 19 окупантів та 9 одиниць ворожої техніки.

з реактивних систем залпового вогню "Ураган". Водночас наші військові знищили ворожий дрон, який проводив повітряну розвідку, щоб вивідати нові місця для ударів. Також ЗСУ ліквідували 19 окупантів та 9 одиниць ворожої техніки. На Одещині ситуація стабільна та контрольована. При цьому у Чорному морі перебувають 4 російських ракетних кораблі та підводний човен. Вони споряджені 36 крилатими ракетами "Калібр".

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