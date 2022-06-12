Військкомату не уникнути: комісар пояснив, як працює відтермінування від армії

Чоловіки можуть отримати повістку одразу на вулиці. У випадку, якщо вони підпадають під категорію військовозобов’язаних.

Такі дії тривають з 24 лютого. Про це повідомив комісар Харківського територіального центру комплектації та соцпідтримки Володимир Арап.

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Він пояснив, що це відбувається через те, що нема можливості вручати повістки за домашніми адресами. Тому вони мають право вручати повістки всім, хто по віку підпадає під категорію військовозобов’язаних.

Після цього чоловік має з’явитись до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем виклику, де уточнять його облікові дані.

Якщо він не має права на відстрочку, він не призовник — направляється на медичний огляд. Потім отримає іншу повістку, в якій вказано, коли у разі необхідності він буде призваний по мобілізації,

– пояснив комісар Володимир Арап.

"Ті, хто служив, призиваються напряму, а ті, хто не проходив службу, чекатимуть, коли їм зателефонують і повідомлять, коли треба прибути до відряджання у навчальні центри", — додав Арап.

Він зазначив, що після отримання повістки до центрів комплектування з'являються майже всі, хто їх отримав. Якщо чоловік не прийшов, то його матеріали направляються до відповідних органів на відкриття кримінальних або адміністративних проваджень.

Відтермінування

"Призовники, згідно з законодавством, призову по мобілізації не підлягають. Указу підлягають лише військовозобов’язані. На відтермінування військовозобов’язані мають право відповідно до ст. 23 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, наприклад, за сімейними обставинами: якщо є інвалід на утриманні або батько виховує сам дитину, або має 3-х і більше дітей", – пояснив комісар Володимир Арап.

При цьому він зазначив, що вони також мають з'являтися до центрів комплектування, аби надати відповідні документи для підтвердження. Наприклад, свідоцтва про народження дітей чи посвідчення інваліда, щоб зробити відповідний запис в обліковій справі військовозобов’язаного. Тільки тоді йому надається відповідне відтермінування

"Якщо йде війна, ми повинні розуміти — ти або повинен служити в армії, або працювати на благо держави, або займатися волонтерством. А не стояти поряд і дивитися, як інші воюють", — вважає Арап.

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