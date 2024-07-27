У Росії "військкор" запропонував теракти під українським прапором на важливих для КНР об'єктах

Російські пропагандисти продовжують дивувати своїм цинізмом і нерозважливістю. Цього разу один із так званих російських військкорів запропонував вчинити новий теракт "під українським прапором".

Росіянин таким чином закликав "підірвати" важливий об'єкт для Китаю, який є партнером Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Чому у Росії пропонують "теракт" під прапором України на об'єкті КНР

Ідею з "терактом" під українським прапором на об'єкті важливому для КНР запропонував "військкор" видання "Комсомольська правда" Дмітрій Стешин.

Окупант у своєму телеграм-каналі висловив невдоволення тим фактом, що китайські підприємства постачають комплектуючи для безпілотників, які активно використовують у війні, як Росії, так і Україні.

На погляд росіянина, Китай потрібно змусити тиском поставляти компоненти для безпілотників тільки Росії. Таким чином Стешин запропонував плану теракту на російсько-китайському газопроводі "Сила Сибіру".

Якби я був “Чорним володарем планети”, зробив би таке, в англо-саксонській традиції: дрон, з китайських компонентів, у "жовто-блакитному забарвленні", запустив у "Силу Сибіру",

– розповів окупант.



Стешин пропонує цинічний теракт під "українським прапором" на об'єкті КНР / Скриншот 24 Каналу

Запропонований Стешиним теракт під "українським прапором" має на меті вплинути на уряд Китайської Народної Республіки з метою запровадження заборони на постачання китайськими підприємцями важливих для України компонентів для виробництва БпЛА.

Варто зазначити, що газогін "Силу Сибіру" призначений для транспортування природного газу з Республіки Саха (Якутія) у далекосхідні країни, зокрема у Китай.