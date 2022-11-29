Байден назвав головні пріоритети Конгресу: у списку є і Україна

У вівторок, 29 листопада, президент США Джо Байден повідомив, що допомога Україні є одним з головних пріоритетів країни. Також серед головних завдань – боротьба з коронавірусом.

Про це Байден заявив на зустрічі з лідерами Конгресу, щоб обговорити законодавчі дії на решту року. За його словами, США продовжать надавати Україні допомогу.

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Які ще пункти є пріоритетними

За інформацією видання, у списку пріоритетів законодавців є фінансування федерального уряду після 16 грудня, коли закінчаться нинішні асигнування.

Крім того, закон про повну силу в галузі національної оборони також присутній у списках.

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Міністр оборони Олексій Резніков повідомив 29 листопада повідомив, що Франція передала Україні далекобійну реактивну систему залпового вогню LRU. Вона вже прибула до нашої країни.

У рамках чергової військової допомоги США виділять 53 мільйони доларів. Ці кошти спрямують на відновлення української енергосистеми, яку руйнують російські загарбники.

На початку листопада Сполучені Штати вже виділили 55 мільйонів доларів з фонду USAID. Речник Держдепу наголосив, що ці кошти спрямували на ремонт та підтримку інфраструктури теплопостачання у 19 регіонах України.

29 листопада міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що країна передала Україні 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Він зазначив, що Україна отримала допомогу на підставі угоди з Німеччиною. Він висловив подяку німецькій колезі Крістіне Ламбрехт.

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