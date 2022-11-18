"Слава Україні – Героям Слава": Британія зробила світлий подарунок українським військовим

Уряд Великої Британії продовжує допомагати Україні у війні проти Росії. Нещодавно країна оголосила про надання допомоги для українських бійців.

Прем'єр Ріші Сунак оголосив, що Велика Британія надасть Збройним силам України комплект зимового спорядження. Крім того, уряд країни надішле ще 12 000 спальних комплектів і 150 наметів з підігрівом, щоб допомогти українським військам пережити зиму.

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Світлий подарунок для ЗСУ

Серед зимового комплекту, що надається українським новобранцям, які навчаються на території Британії, буде спеціальний знак підтримки цієї країни. Крім того, як зазначає Міноборони Британії, багаторазова запальничка – найкращий друг солдата протягом багатьох поколінь.

Тому у комплектах українським бійцям надаватимуть запальнички з вигравіюваним повідомленням: "Слава Україні, Героям слава".

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Як Британія допомагає Україні протистояти ворогу

Українських військових у Британії навчають близько 70 норвезьких інструкторів. Мета – зміцнити стійкість української оборони та сприяти розбудові Збройних сил.

Лондон передасть тисячу ракет класу "земля-повітря". Міністр оборони Великої Британії Уоллес зазначив, що передача тисячі ракет продовжує оборонну підтримку України. Це допоможе протистояти загрозі ударів по критично важливій національній інфраструктурі.

Крім того, ці ракети можна застосовувати спільно з наявними засобами ЗСУ. Устаткування складається з пускових установок і ракет, воно здатне збивати повітряні цілі, зокрема російські безпілотники та крилаті ракети.

"Інтерфлекс" – програма підготовки Збройних сил України, започаткована Великою Британією. Військові інструктори Британії перевіряють новобранців, щоб переконатися, що вони готові до передової.

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