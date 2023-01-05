Може завдати вирішального удару на відстані: яку зброю Британія передає Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна готова надати Україні важке озброєння, необхідне для звільнення окупованих територій. За словами її британського колеги Джеймса Клеверлі постачання танків цілком може бути частиною наступної фази передачі зброї нашій державі.

Про це він заявив 5 січня за підсумками зустрічі з Бербок. Вона зауважила, що Німеччина працюватиме разом з партнерами по НАТО для досягнення деокупації українських територій.

Голова МЗС Німеччини виступила після того, як Франція і США заявили, що готові надати нашій державі певні види танкового озброєння. Такі заяви спричинили тиск на канцлера Олафа Шольца, який багато місяців не хотів надати Силам оборони танки Leopard або бойові машини Marder.

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Як Британія допомагає Україні

Клеверлі заявив, що танки цілком можуть бути частиною наступної фази передачі озброєння Україні. За його словами, питання допомоги нашій державі перебуває під постійним контролем.

За інформацією Sky News, відповідаючи на питання про те, які зобов'язання Велика Британія візьме на себе, голова МЗС сказав, що його країна надає таку військову техніку, яка здатна "завдати вирішального удару по російських цілях на відстані".

Ми продовжимо говорити з українцями про те, що їм потрібно для наступного етапу їхньої самооборони, і ми продовжимо працювати з нашими міжнародними партнерами над тим, щоб гарантувати, що ми це забезпечимо. Танки цілком можуть бути частиною цього. Звідки вони прийдуть, які союзники їх нададуть – це те, над чим ми, звичайно, працюємо в координації один з одним,

– заявив Клеверлі.

Варто зауважити, що Бербок є прихильницею надання Німеччиною більшої кількості важкого озброєння для української армії.

"Якщо Путін вважає, що в України скоро закінчиться зброя, він помиляється. Якщо ми хочемо бачити Україну вільною, це означає, що ми повинні думати про наступальне озброєння, але це також означає, що ми повинні надати Україні зброю, необхідну для звільнення окупованих територій", – зазначила міністерка.

За її словами, важливо, щоб Путін "не обманювався, плекаючи надію на те, що політика анексії земель є успішною".

"Я неодноразово наголошувала, що ми працюємо з нашими партнерами, щоб побачити, яка військова підтримка потрібна Україні", – додала Бербок.

Клеверлі похвалив свою німецьку колегу, заявивши, що вона продемонструвала величезну політичну мужність, підтримуючи Україну.

Німеччина надасть озброєння Україні

США мають намір поставити Україні БМП "Бредлі", а Німеччина – БМП "Мардер". Обидві країни планують тренувати українських військових на відповідних системах.

Також наприкінці грудня Сполучені Штати оголосили про передачу Україні батареї зенітних ракет Patriot. Німеччина вирішила зробити те ж саме і надати Силам оборони ще одну таку батарею. Зеленський вже подякував країні за таке рішення.