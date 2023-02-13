В Україну прибули всі самохідні гаубиці Caesar Данії: захопливе відео

Україна отримала від Данії гаубиці французького виробництва Caesar, які відмінно зарекомендували себе на фронті. Уряд Данії передав нашій країні всі свої гаубиці.

У Міноборони України висловили вдячність Данії за військову допомогу. У відомстві наголосили, що Данія – це справжній друг України.

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"Данія – справжній друг"

Крім того, в Міноборони зазначили, що данські друзі розуміють, що війна з Росією – це також боротьба і Європи.

Данія передала Україні всі свої самохідні гаубиці Caesar. Справжній друг, який знає, що наша боротьба – це боротьба Європи. Так, Данія!,

– йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві опублікували ролик, як працює гаубиця Caesar, а також передачу її в Україну.

Данія передала Україні всі гаубиці Caesar: відео

Що відомо про військову допомогу Данії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен 30 січня здійснила візит до України й разом з Володимиром Зеленським побувала на Півдні. Під час брифінгу в Одесі Фредеріксен оголосила про передачу Україні Caesar.

Президент Володимир Зеленський подякував Данії за посилення оборони України та передачу ЗСУ гаубиць. Метте Фредеріксен заявила, що Данія передала нашому війську всі свої САУ Caesar.

Крім того, Данія вирішила приєднатися до танкової коаліції. Фредеріксен запевнила, що Данія буде підтримувати Україну всім, чим потрібно.

Україна отримає додаткові Caesar від Франції

31 січня стало відомо, що Україна отримає від Франції додаткові самохідні артилерійські установки Caesar. Про це повідомив глава французького Міноборони Себастьєн Лекорню під час зустріч з українським колегою Олексієм Резніковим.

Лекорню сказав, що за увесь час Франція передала Україні 18 таких САУ. Також він сказав, що Франція відправить 150 своїх військових у Польщу, де вони навчатимуть українських захисників. До літа навчання пройдуть 2 тисячі українських військовослужбовців.