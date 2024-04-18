Уперше в історії: Данія придбала зброю на потреби Сил оборони в українських виробників

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів про унікальний випадок, який стався в історії нашої держави. Вперше іноземний партнер придбав озброєння українських виробників на потреби наших Сил оборони.

За словами Камишіна, країною, яка здійснила цей крок, стала Данія. Наразі наша держава переконує партнерів працювати за такою ж схемою, щоб допомогти Україні у боротьбі з агресором.

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Данія передала ЗСУ зброю, куплену в українських виробників

Глава Мінстратегпрому зауважив, що Данія ухвалила рішення про закупівлю української зброї для Сил оборони України у межах свого нового пакета допомоги. На це данська сторона виділила 200 мільйонів крон (28,5 мільйона доларів США).

Це перше подібне рішення – я вірю, що перше з багатьох. І це те, про що ми невпинно просили партнерів протягом останніх місяців,

– наголосив Камишін.

Міністр також запевнив, що українська оборонна промисловість настільки розігналась, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.

"Спроможність українського ОПК становить близько 20 мільярдів доларів США. При цьому Україна має лише 6 мільярдів доларів США на закупівлю озброєння. Грубо кажучи, у нас працює лише третина усіх станків, які наявні в країні – бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту", – підкреслив глава Мінстратегпрому.

За словами Камишіна, оптимальний вихід з цієї ситуації – переконати партнерів, що готові купувати зброю для України, робити це в нашій державі. Міністр зазначив, що українські зброярі спроможні виробити набагато більше саме тієї зброї, що потрібна нашим військовим.

Окрім того, контракти для оборонки – це важливий елемент економічної підтримки України. Усі в плюсі, коли "Зроблено в Україні",

– підкреслив міністр.

Україна збирає 10 мільярдів доларів США на зброю

Міністр наголосив, що також народилася ідея "ZBROYARI: Manufacturing Freedom". Це глобальна фандрейзингова кампанія, а стратегічний збір відбувається не по людях, а по цілих націях.

"Його мета – зібрати 10 мільярдів доларів США на виробництво української зброї в цьому році", – зазначив Камишін.

Глава Мінстратегпрому розповів, що перший донат, який здійснила Данія – знакове рішення, яке відкриває шлях для інших країн. Тому наша держава, за словами Камишіна, неймовірно вдячна данському уряду і народу за лідерство.

Наостанок міністр зазначив, що над цим рішенням працювала величезна команда в Україні та Данії. Тому висловив вдячність президенту Україну, команді Офісу Президента та українського уряду, зокрема, міністерству оборони, МЗС та Мінстратегпрому, і послу України в Данії Андрію Яневському.