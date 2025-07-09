США відновили постачання зброї Україні, – Держдеп

Речниця Держдепу США Теммі Брюс на зустрічі з журналістами торкнулася теми України. Вона підтвердила, що постачання зброї до України відновлено.

Вона підкреслила, що призупинення не було демонстрацією якоїсь нової політики США. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державний департамент США.

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США офіційно відновили допомогу Україні

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс зазначила, що ще раніше казала: призупинення військової допомоги Україні – це не зміна політики США. Президент США Дональд Трамп прагнув і прагне закінчити кровопролиття в Україні, зазначила вона.

На брифінгу з журналістами вона підкреслила – постачання зброї Україні нині відновлене.

Моя колега Каролайн Лівітт зазначила ще вчора, що призупинення поставок було частиною стандартного огляду всієї зброї та всієї допомоги, яку США надають усім країнам та всім регіонам світу, не лише Україні,

– сказала Брюс.

Раніше президент США Дональд Трамп провів розмову із Зеленським, яку назвав "дуже хорошою" і "дуже стратегічною". "Ми допомагали їм, і ми продовжуватимемо їм допомагати", – сказав тоді Трамп.

"Отже, знову ж таки, ми допомагали їм, ми продовжуватимемо їм допомагати. Це досить складна ситуація. І це наша позиція. Вона завжди була такою, і я рада, що після минулого тижня тут є певна ясність", – сказала Брюс.

Нагадаємо, за інформацією CNN рішення про зупинку допомоги Україні міністр оборони США Піт Гегсет ухвалив без консультацій з Білим домом і Конгресом США. Дональд Трамп, як не дивно, справді не знав про це рішення і доволі швидко наказав відновити постачання критично необхідних боєприпасів.