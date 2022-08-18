"Озбройте Україну, доки не пізно": дипломати, експерти та військові звернулись до Байдена

Американські експерти, військові та дипломати написали відкритого листа до президента США Джозефа Байдена. Вони закликали негайно збільшити надання військової допомоги Україні.

У листі до Байдена мовиться, що війна в Україні досягла свого апогею. Тож зараз підтримка нашої країни – в інтересах Сполучених Штатів.

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Війна в Україні – не просто геноцид, а й загроза для США

Майже 20 американських експертів зазначили, що адміністрація Байдена успішно згуртувала союзників США та надала значну військову допомогу "доблесним Збройним Силам України". Однак їй не вдалося виробити достатній стратегічний наратив, який дозволив би урядам мати достатню громадську підтримку участі НАТО в довгостроковій перспективі.

Надаючи допомогу достатню, щоб створити тупикову ситуацію, але недостатню, щоб повернути російські територіальні здобутки, адміністрація Байдена може ненавмисно вирвати поразку з пащі перемоги,

– мовиться в листі.

Окрім цього, через надмірну обережність щодо провокування російської ескалації США фактично поступаються ініціативою президенту росії владіміру путіну та зменшують тиск на москву, аби вона припинила свою агресію та серйозно підійшла до переговорів.

За словами експертів, імперіалістична війна кремля проти України – не просто геноцид української нації, а і явна загроза безпеки й процвітанню США.

"Американські принципи та інтереси вимагають найсильнішої відповіді, достатньої, щоб змусити росіян повернутися до рубежів, які були до лютого, і накласти досить високі витрати, щоб утримати росію від вторгнення втретє", – додали у листі.

Наразі російські війська намагаються перегрупуватися на Сході та завадити ЗСУ відвоювати Херсон на Півдні. Саме тому, за словами фахівців, настав час для союзників України надати їй засоби, необхідні для перемоги.

Затягування конфлікту через так звані стратегічні паузи лише дозволить путіну перегрупуватися, відновитися та завдати ще більшої шкоди Україні та за її межами,

– мовиться у листі.

За словами експертів, це також важливо для США та союзників, позаяк путін проводить ревізіоністську зовнішню політику, спрямовану на знищення глобальної безпеки, створеної після Другої світової війни. Водночас агресивні плани кремлівського диктатора не закінчуються на Україні.

"Для США та НАТО цей час настав – і це місце – Україна, велика країна, населення якої розуміє, що його вибір – або перемогти путіна, або втратити незалежність і своє існування як окремої, орієнтованої на Захід нації. Маючи необхідну зброю та економічну допомогу, Україна може перемогти росію", – наголошують в листі.

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Україна потребує далекобійних РСЗВ

Експерти закликають надати Україні все, чого вона потребує, а саме:

Далекобійні РСЗВ, щоб перешкодити російському наступу. Зокрема, Байдена просять надіслати боєприпаси ATACMS для систем HIMARS, які б'ють на 300 кілометрів. За словами фахівців, вони необхідні для того, що знищувати російські військові об'єкти будь-де в Україні, зокрема в окупованому Криму.

Постійне поповнення боєприпасами та запчастинами для артилерійських платформ.

Більша протиповітряна оборона малої та середньої дальності для протидії російським повітряним і ракетним атакам.

Окрім цього, в листі закликали не реагувати на ядерний шантаж путіна, адже саме так він лише виграє час. На думку експертів, якщо кремлівському диктатору вдасться перемогти Україну, то те саме він вчинить з Польщею та країнами Балтії.

Ставки зрозумілі для нас, наших союзників і України. Ми не повинні обманювати себе. Ми можемо думати, що кожного дня, коли зволікаємо з наданням Україні необхідної для перемоги зброї, ми уникаємо конфронтації з кремлем,

– мовиться у зверненні.

Експерти додали, що все насправді навпаки – так лише зростає ймовірність того, що США стикнуться з цією небезпекою на менш сприятливих підставах.

"Розумний і розважливий крок – зупинити агресивні плани путіна в Україні, і зробити це зараз, коли це змінить ситуацію", – підсумували фахівці.

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Хто підписав лист до Байдена

колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес;

колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО у Європі генерали Філіп Брідлав та Веслі Кларк;

колишня посадовиця Держдепу та Міноборони США Дебра Кейган;

колишня заступниця держсекретаря з глобальних справ Паула Добрянскі;

колишній посол у Фінляндії та Туреччині та колишній заступник міністра оборони з питань політики Ерік Едельман;

колишня заступниця помічника міністра оборони у справах росії, України та Євразії, виконавча директорка Інституту Маккейна Евелін Фаркас;

колишній помічник держсекретаря у справах Європи посол Деніел Фрід;

колишній посол в Україні та Узбекистані Джон Гербст;

колишній посол у Німеччині Джон Корнблюм;

колишній помічник держсекретаря з питань демократії, прав людини та праці Девід Крамер;

колишній головний заступник міністра оборони з питань політики Ян Лодал;

колишній помічник генерального прокурора, співзасновник Фундації США-Україна Роберт Макконнелл;

колишній посол з особливих доручень колишнього Радянського Союзу, професор Колумбійського університету Стівен Сестанович;

колишній офіцер і начальник відділу секретної служби ЦРУ Джон Сіфер;

колишній посол в Україні Вільям Тейлор;

колишній заступник генсека НАТО, колишній помічник міністра оборони США та колишній посол в Росії та НАТО Олександр Вершбоу.

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