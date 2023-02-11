Британія може передати Україні ракети Harpoon і Storm Shadow, – The Times

Володимир Зеленський 8 лютого з офіційним візитом перебував у Великій Британії. Тепер же стало відомо, що країна може передати нам ракети Harpoon і Storm Shadow.

Відповідною інформацією з журналістами поділилися джерела у Міністерстві оборони України. Зауважимо, що під час зустрічі з Зеленським, Сунак пообіцяв для нашої держави "більше військової допомоги".

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Ракети потрібні для звільнення територій

Отже, Україна може отримати такі ракети:

Harpoon з дальністю удару до 240 кілометрів;

Storm Shadow для авіації з дальністю удару до 400 кілометрів.

Ці ракети дозволять знищувати військові цілі ворога на окупованих територіях. Зокрема, на півострові Крим, який Україна неодмінно звільнить.

Журналісти зауважили, що наразі у Великій Британії визначають, яку кількість таких ракет можуть надати нашій державі. Оглядачі також припускають, що Україна цілком може зайнятися переобладнанням протикорабельних ракет Harpoon. Таким чином вона матиме можливість бити по наземних цілях ворога. Одна така ракета, нагадаємо, коштує 1,2 мільйона фунтів стерлінгів.

Передачу далекобійної зброї підтримує Сідхарт Каушал з Королівського оборонного аналітичного центру. За його словами, Захід повинен надати нашій державі таке озброєння. Це дозволить знищувати склади боєприпасів окупантів.

Британія також могла б передати літаки

За даними The New York Times, у Великої Британії є кілька десятків літаків, які вона могла б передати нам. Мовиться про 30 повітряних суден Eurofighter Typhoon. Це літаки старшого покоління, які чисто теоретично могли б поповнити наші Повітряні сили.

Водночас у виданні вважають, що роль літаків у війні Росії проти України може бути обмеженою. Особливо, якщо враховувати широке застосування ворогом як крилатих ракет, так і дронів. Це наштовхує журналістів на думку, що нашій державі більше необхідні системи ППО.

Попри всю символічну цінність, аналітики кажуть, що винищувачі вплинули б на поле битви менше, ніж танки,

– зазначають у виданні.

Україна продовжує просити винищувачі