Можливі затримки виплат через зволікання союзників: наскільки це загрозливо для України

Майже 12 мільйонів українців можуть зіткнутися із затримкою виплат зарплат та пенсій, якщо Захід не надасть фінансову допомогу на початку 2024 року. Про це заявили в уряді, відтак наша держава має передбачити різні сценарії розвитку подій.

Керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що заяви різних представників влади свідчать про те, що ліквідність на січень – лютий все-таки присутня. Тому не варто очікувати, що затримки з виплатами почнуться з Нового року.

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Наскільки критична ситуація

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про зменшення загального обсягу зовнішньої допомоги на наступний рік з 41 до 37,3 мільярда доларів. Відповідно збільшується запит на отримання коштів з внутрішніх ресурсів, наприклад, випуск внутрішніх облігацій чи інші способи, які допоможуть отримати необхідне фінансування для державного бюджету.

Думаю, навіть якщо станеться песимістичний сценарій, і через різні обставини зовнішню допомогу затримають, найімовірніше, парламент збереться і прийме зміни до державного бюджету,

– зауважив Ігор Чаленко.

Також варто відзначити, що ми ніколи не наближалися до граничного дефіциту, який вказаний у держбюджеті. Насправді Україна витрачає менше, ніж це передбачено кошторисом, тому станом до кінця першого кварталу наступного року ситуація, ймовірно, залишиться контрольованою.

Однак це не означає, що наші партнери можуть довго зволікати з прийняттям політичного рішення про виділення коштів Україні. Адже після цього ще потрібен час для його технічного впровадження.

Наприклад, якщо Сполучені Штати Америки ухвалять рішення про передачу 61,4 мільярда доларів в середині січня 2024 року, то ця допомога все одно прийде з певним запізненням, можливо, до початку березня. Тому рішення треба приймати якомога швидше,

– зауважив Чаленко.

Яка ситуація з допомогою від ЄС

Відомо, що саміт Європейської ради відбудеться 1 лютого 2024 року. Саме тоді мають розглянути питання про надання Україні 50 мільярдів євро. Наразі це рішення ветує Угорщина. Тому в ЄС уже думають над запасним планом, який передбачає виділення нашій державі 20 мільярдів євро кредитних коштів.

Це дуже правильний сигнал, бо вже зараз треба готувати всю технічну частину на випадок, якщо з Угорщиною все-таки не вдасться домовитися. Загалом ситуація зараз дійсно неприємна, але, думаю, в зимові місяці зарплати та пенсії далі виплачуватимуть,

– підкреслив Чаленко.

Також, очевидно, що всі рішення прийматимуть з наголосом на сферу безпеки й оборони та соціальний напрямок.

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