США планують виділити Україні останній пакет допомоги з коштів, що залишилися, – Білий дім

У США все ще не ухвалили рішення про виділення Україні 61 мільярда доларів. Водночас у Білому домі заявили, що планують передати останній пакет допомоги.

Про це під час брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає 24 Канал. Він зазначив, що адміністрація США до кінця 2023 року планує виділити Україні додатковий пакет оборонної допомоги.

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Останній у межах поточного фінансування

За словами Джона Кірбі, цей пакет оборонної допомоги може стати останнім у межах поточного фінансування. Цього можна буде уникнути, якщо у Конгресії таки ухвалять рішення про виділення нової допомоги Україні, про що попрохав Джо Байден.

Ми наразі плануємо виділення ще одного пакету допомоги Україні пізніше цього місяця. Однак, коли це буде зроблено… ми більше не матимемо повноважень на поповнення запасів,

– зазначив представник Білого дому.

Джон Кірбі підкреслив, що Конгрес не повинен зволікати та ухвалити запит президента США Джо Байдена. Американський лідер попрохав про додаткове фінансування потреб національної безпеки. Зокрема, про виділення на Україну 61 мільярда доларів.

За словами Кірбі, допомога з боку США – життєво необхідна, щоб Україна мала можливість надалі боротися за свою свободу. Особливо зараз, коли Росія надалі атакує критично важливу інфраструктуру ракетами та "Шахедами".

Також він підкреслив, що значна частина коштів, яку виділяють на Україну, залишається у США. Їх отримують американські оборонні підприємства, які займаються виробленням зброї, необхідної для ЗСУ.

У Пентагону закінчуються гроші

Контролер Пентагону Майкл МакКорд відправив листа у якому розповів, скільки коштів залишилося у міністерстві станом на 15 грудня. Як зазначив він, мовиться про останні 1,07 мільярда доларів, які витрачають на закупівлю нового озброєння та техніки, які замінять те, що вже відправили до України.

Він зазначив, що через 15 днів – 30 грудня – рахунки оборонного відомства спорожніють.

"Після того, як ці кошти будуть використані, міністерство вичерпає фінансування, доступне нам для надання безпекової допомоги Україні", – написав МакКорд у листі до керівників комітетів з питань оборонної політики та асигнувань Палати представників та Сенату США.

З допомогою цього листа МакКорд прагнув посилити тиск на Конгрес. Щоб вдалося вийти з глухого кута у питанні виділення 61 мільярда Україні.