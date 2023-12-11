У Байдена очікують, що новий пакет військової допомоги Україні США оголосять до кінця грудня

Україна може невдовзі отримати черговий пакет військової допомоги від США. Ймовірно, його можуть виділити до кінця цього року.

Про це під час брифінгу розповів координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Він відповів на питання журналістів про майбутню військову допомогу для України, передає 24 Канал.

Читайте також НАТО не збирається чекати, доки Росія відновить армію, – посол США про нарощення сили Альянсу

Що відомо про військову допомогу

Так, журналісти спитали Кірбі про те, чи оголосить Джо Байден новий пакет військової допомоги під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Вона запланована на 12 грудня. Запитання представників медіа не безпідставне. Дійсно, за хорошою традицією зустріч президентів України та США супроводжувалася новим пакетом допомоги.

Я не хочу випереджати президента, але, як ви знаєте, у нас залишилося не так багато тижнів цього року, щоб надати допомогу (Україні – 24 Канал) у забезпеченні безпеки. Так що я цілком очікую, що ми оголосимо про додаткову допомогу в області безпеки до кінця місяця,

– уточнив Кірбі.

У США закінчуються гроші на власне озброєння

Наразі в Конгресі США продовжують зволікати з рішенням щодо виділення фінансів на допомогу Україні. Тим часом у Білому домі підкреслюють, що у Вашингтона вичерпуються запаси коштів на власне озброєння.

Детальніше про це розповіла глава адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг. В інтерв'ю вона відповіла на питання, пов'язане з фінансуванням допомоги Україні.

Журналістка пригадала, що спікер отримав у понеділок листа від Шаланди Янг. Вона у ньому зазначила "У нас закінчилися гроші, щоб підтримати Україну в цій боротьбі. Це не проблема наступного року".

Глава управління уточнила, що з точки зору бюджету залишилося близько мільярда доларів на поповнення власних запасів. Тож, підкреслює вона, питання допомоги зводиться до політичного рішення.

Чи ризикуємо ми власною готовністю США, коли світ стає складнішим? Ми це вже бачили. Чи Конгрес гарантує, що ми зможемо захистити нашу власну національну безпеку і водночас бути поруч з нашими союзниками, такими як Україна?

– зауважила вона.

Янг додала, що Конгрес повинен робити те, що вже робив кілька разів у двопартійній манері. Йдеться про фінансування національної безпеки та впевненості в тому, що "ми там, де ми є для наших союзників".

Вона також зробила дуже важливий акцент, що стосується самих американців. Янг підкреслила, що більшість грошей, виділені на Україну, не покидають США. Більшу частину отримує оборонно-промислова база країни. Відтак, американці отримують добре оплачувані робочі місця.