Ми не залишимо Україну, – Пісторіус підтвердив 8 мільярдів євро на військову допомогу від ФРН

Напередодні ми розповідали, що у Німеччині планують подвоїти суму, яку мають у 2024 році виділити на військову допомогу для України. І вже 12 листопада Борис Пісторіус це підтвердив.

У шоу Bericht aus Berlin він підтвердив, що Німеччина збільшить військову допомогу Україні. Тепер її розмір буде не 4, а 8 мільярдів євро.

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Це буде "сильний сигнал" для України

Міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що збільшення видатків буде "сильним сигналом Україні, що ми не залишимо її". Він підкреслив, що це особливо важливо зараз, коли наша держава повинна продовжувати боротися, і робить це тоді, коли частина уваги світової спільноти прикута до Ізраїлю.

8 мільярдів тепер мають закріпити у федеральному бюджеті на 2024 рік. Збільшення допомоги для України також має наростити оборонні витрати Німеччини.

Подвоєння витрат на військову допомогу для України позитивно вплинуть на квоту в НАТО. Так, Німеччина зможе досягнути показника у 2,1 відсотка ВВП.

Власне, НАТО зобов'язує кожного свого члена витрачати на оборону щорічно по два відсотки валового внутрішнього продукту. Як писав Bild, відповідну домовленість Німеччина порушувала впродовж років.

Зауважимо, що раніше постпред України в ООН Сергій Кислиця поділився своїми думками щодо підтримки нашої держави з боку США. Він наголосив, що не вірить, що нас покинуть. Водночас закликав бути тверезими.

Чи вплинуть на допомогу вибори

Власне, у США вже повним ходом іде президентська кампанія. Тож, існують побоювання, що у 2024 році у Вашингтоні менше допомагатимуть нашій державі. Але цих страхів у Сергія Кислиці немає.

Він запевнив, що США не припинять підтримувати Україну. Водночас зазначив, що всі українці вдячні кожному союзнику та партнерові. Мовиться про 50 країн, зокрема, США, Велику Британію, Польщу, Литву, Естонію та інші.

Сергій Кислиця водночас закликав пригадати, скільки грошей США та інші держави вклали в інші країни, щоб врятувати їх від того, що пізніше, на жаль, сталося. Він навів у приклад Афганістан, на який витратили трильйони доларів. Він, на жаль, відступив, коли Талібан пішов у наступ.

А в поєднанні з допомогою, яку нам надають і Сполучені Штати, і багато інших країн, звичайно, це є дуже потужною силою і запорукою того, що щонайменше Росія не виграє війну, яку вона розв'язала,

– зазначив Кислиця.

Постпред зазначив, що не вірить у те, що Україну покинуть. Але додав, що необхідно бути тверезими "з точки зору того, що ніщо у світі не вічне".