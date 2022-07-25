Є шанс, що українські льотчики почнуть опановувати сучасні літаки, зокрема F-16, – Міноборони

Україна від початку війни просить західних партнерів надати літаки для того, щоб зменшити повітряну загрозу. Існує ймовірність, що українські льотчики почнуть опановувати новітні літаки, після чого наша країна отримає сучасні винищувачі.

Рішення Палати представників має затвердити Сенат і Байден

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє 24 канал. Він прокоментував те, що Палата представників ухвалила рішення про виділення 100 мільйонів доларів на навчання військових пілотів України.

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Резніков зазначив, що Україні потрібно дочекатися, щоб це рішення підтримав Сенат США та президент Джозеф Байден. Міністр оборони повідомив: є шанс, що українські льотчики почнуть опановувати сучасну генерацію літаків.

Україна хоче отримати від США сучасні винищувачі F-16. Та Резніков заявив, що для цього класу літаків потрібно адаптувати українські аеропорти. Глава Міноборони розповів, що інженери та спеціалісти заявили, що українські аеропорти в принципі здатні приймати такі літаки.

Окрім того, Резніков заявив, що навчання пілотів потрібні, щоб Україна не втрачала час після політичного рішення про передачу винищувачів. За його словами, ми діємо на випередження.

Військова допомога США

Палата представників 15 липня ухвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2023 рік. Частина коштів буде скерована на убезпечення України та навчання українських пілотів на американських винищувачах F-15 і F-16. Оборонний бюджет США на 2023 рік становитиме 839 мільярдів доларів, з яких Україна отримає 1 мільярд доларів.

Донедавна США та західні партнери відмовлялися надавати Україні літаки, побоюючись прямого конфлікту з НАТО. Та тепер, як пишуть ЗМІ, Україна може отримати від Пентагону сучасні винищувачі. На цьому почали наполягати сенатори США.

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