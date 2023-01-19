Україна отримає від Швеції БМП CV90: що відомо про бронемашини

Швеція надасть Україні найсучасніші артилерію та бронетехніку. Мовиться про САУ Archer та БМП CV90 .

Про це 19 січня заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон. Шведські медіа припускають, що Сили оборони отримають дивізіон з 12 САУ Archer.

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Що відомо про САУ Archer

Збройні Сили України отримають від Швеції колісні гаубиці Archer. Урядовці не назвали точної кількості САУ, проте відомо, що в Україну скерують гаубиці з-поміж тих 24, які планувала придбати Норвегія.

Наразі із цих систем доступні лише 20 – 4 використовують для навчання та маркетингових потреб. На думку шведських журналістів, Україна отримає 12 САУ Archer.

САУ Archer – гаубиця калібром 155 міліметрів на шасі Volvo A30D 6×6. Це одна з найсучасніших і найпросунутіших артсистем у світі. Постачання цієї техніки до шведської армії розпочалися лише у 2013 році.

Артилерійська частина Archer – FH77B з довжиною ствола у 52 калібри. Її максимальна скорострільність – до 9 пострілів на хвилину. Унікальний апарат заряджання дозволяє випустити 6 снарядів за 30 секунд за зміненими траєкторіями. Дальність стрільби:

30 кілометрів звичайним снарядом,

40 – активно-реактивним,

до 60 – снарядом Excalibur.

Характеристики БМП CV90

Також Швеція надішле Україні 50 бойових машин піхоти CV90. Найімовірніше, це буде версія CV9040 – основний вид цієї БМП, що перебуває на озброєнні країни.

CV90 (Combat Vehicle 90) – сімейство бойових машин розробки BAE Systems і Bofors. Вони поставляються шведській армії з 1993 року. БМП перебуває на озброєнні скандинавських країн, Естонії та Нідерландів. Її також обрали для себе на тендері Чехія та Словаччина.

Бойова машина піхоти CV90 озброєна гарматою L70 Bofors калібру 40 міліметрів. Захист машини дозволяє витримувати влучання снарядів калібру 30 міліметрів. У Збройних силах Швеції є понад 500 таких БМП.

Київ наполягає на створенні танкової коаліції

Українська влада запропонувала створити так звану "танкову коаліцію". Відповідну спільну заяву опублікували міністри оборони та закордонних справ – Олексій Резніков і Дмитро Кулеба.

У документі мовиться про те, що Росія може посилити наступальні дії, тому військовим потрібно більше техніки, зокрема танків. Посадовці згадали, що Британія ухвалила рішення про передачу ескадрильї танків Challenger 2, проте цього недостатньо.

Україні насамперед потрібно більше танків Leopard 2, які є на озброєнні Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії та Швеції.

Шведський уряд також анонсував постачання Україні додаткових протитанкових гранатометів NLAW.