У роковини вторгнення США оголосять про пакет допомоги Україні на ще 2 мільярди доларів, – CNN

Україна може отримати черговий пакет військової допомоги від США. Його загальна сума може складати 2 мільярди доларів. А озвучать про нього у роковини повномасштабного вторгнення.

Як зауважили журналісти, очікується, що відповідне рішення про надання військової допомоги Україні озвучать в адміністрації Байдена. Це має статися 24 лютого, у роковини повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

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Зброя буде, але не відразу

Про оголошення нового пакета допомоги розповів американський чиновник. Він зауважив, що на відміну від пакетів скорочення озброєнь, які беруть безпосередньо зі збройних запасів США, пакети USAI інакші. Вони передбачають закуповування або замовлення озброєння у промисловості.

У такого формату військової допомоги є як свої плюси, так і мінуси. Серед останніх – необхідність довше очікувати на необхідну зброю. Натомість до перших належить сигнал про довгострокові зобов'язання допомагати Києву. Але і тут не минулося без "але". Це свідчить про те, що США вважають війну Росії проти України затяжною.

На що спрямують ці гроші

2 мільярди доларів чималенька сума. І її планують витратити на покупку та нові контракти для України, зокрема:

ракети для РСЗВ HIMARS;

155-міліметрові артилерійські боєприпаси;

кілька типів безпілотних літальних апаратів (БпЛА);

обладнання для боротьби з БпЛА;

обладнання для розмінування;

засоби захищеного зв'язку;

фінансування на навчання та технічне обслуговування.

Допомога від США не припиняється

Лиш кілька днів тому США оголосили про черговий пакет допомоги. Його загальна сума – 450 мільйонів доларів. До нього також входили боєприпаси ПТРК і гаубиці, а також протитанкові ракети Javelin і радари повітряного спостереження.

Зауважимо, що Джо Байден анонсував цей пакет допомоги під час свого секретного візиту до Києва. У його рамках президент США зустрівся з Володимиром Зеленським. Наступного ж дня він уже був у Варшаві, де виступив з палкою промовою на підтримку України.

Попри всі ці пакети допомоги, Україна продовжує просити у союзників надати нам винищувачі. Деякі партнери буквально на низькому старті, але чекають на зелене світло.