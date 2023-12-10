У США залишився менш як мільярд доларів на власне озброєння, – Білий дім

У Конгресі США продовжують зволікати з виділенням фінансів на допомогу Україні. Водночас у Білому домі наголошують, що у них вичерпуються запаси коштів на власне озброєння.

Глава адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг дала інтерв'ю. Одне з питань стосувалося України. А точніше, фінансування допомоги нашій державі.

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Залишився мільярд доларів США

Журналістка пригадала, що у понеділок Шаланда Янг надіслала спікеру листа. У ньому вона зазначила: "У нас закінчилися гроші, щоб підтримати Україну в цій боротьбі. Це не проблема наступного року".

Глава управління зазначила, що з точки зору бюджету залишилося близько мільярда доларів, щоб поповнити власні запаси. Відтак, питання допомоги зводиться до політичного рішення.

Чи ризикуємо ми власною готовністю США, коли світ стає складнішим? Ми це вже бачили. Чи Конгрес гарантує, що ми зможемо захистити нашу власну національну безпеку і водночас бути поруч з нашими союзниками, такими як Україна?

– зауважила вона.

За її словами, Конгрес повинен робити те, що робив кілька разів у двопартійній манері. Мовиться про фінансування національної безпеки та впевненості у тому, що "ми там, де ми є для наших союзників".

Шаланда Янг зробила ще один важливий акцент, який стосується безпосередньо американців. Вона зазначила, що більшість грошей, які виділяють Україні, залишаються у США.

Наша оборонно-промислова база отримує більшу частину цих коштів на створення більшої кількості обладнання, зброї, боєприпасів, а це означає американські робочі місця, добре оплачувані американські робочі місця,

– наголосила Янг.

90% грошей залишаються у США