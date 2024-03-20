Найближчі пів року будуть вирішальними, – Туск про допомогу Україні

Дональд Туск наголосив, що найближчі пів року будуть вирішальними у війні Росії проти України. Тому необхідно зробити все для того, щоб забезпечити нашу державу боєприпасами та підготувати захист Європи.

На цьому прем'єр-міністр Польщі наголосив під час пресконференції у Варшаві. Він заявляв як про необхідність посилити нашу державу, так і підготувати оборону Європи.

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Європа готується до загрози

Як зазначив Дональд Туск, наразі всі його міжнародні розмови, які він проводив з різними лідерами, – на рівні Брюсселя, Веймарського трикутника, Вишеградської групи, з країнами Скандинавії, – стосуються винятково того, як Європа може підготуватися на випадок, якщо Росія здійснить агресію проти неї.

Ми не знаємо, на скільки відсотків ця загроза реальна, але вона точно реальна. Йдеться про 10% чи 80%, але вона є, і жодна країна не може собі дозволити ігнорувати цю загрозу, особливо коли усі союзники лише про це говорять,

– підкреслив Туск.

Він додав, що завдання польського уряду – підготувати країну до кожного з можливих сценаріїв розвитку подій.

Це стосується і бомбосховищ, і умундирування, і підтримки для військ тероборони, цивільного захисту, критичної інфраструктури,

– додав Дональд Туск.

Польський прем'єр зазначив, що уряд країни зараз як накопичуватиме свої запаси, так і перенаправлятиме кошти на різні рішення, пов'язані з агресією з боку Росії.

Дональд Туск підкреслив, що найближчі пів року будуть "абсолютно вирішальними". Тому, за його словами, необхідно відправити Україні стільки боєприпасів, скільки взагалі можливо. Крім того, слід налагодити їхнє виробництво всередині нашої держави. Він наголосив, що у цьому контексті Польща дуже активна.

У Пентагоні заявили, що Україну наражають на підвищений ризик

26 березня Варшава та Берлін дадуть старт "коаліції бронетехніки" необхідної для Збройних Сил України.

Генерал-майор Патрік Райдер, представник Пентагона, висловився щодо того, що США зволікають з допомогою для України. Він наголосив, що для нашої держави "ризики зростають щодня".

Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик,

– наголосив він в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він додав, що у Пентагоні повністю розуміють "жахливість ситуації, важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях".

І тому, знову ж таки, ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим Конгресом. Ризики зростають щодня,

– підкреслив Райдер.

В інтерв'ю він додав, що "українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями" у боротьбі з російськими загарбниками.

Райдер зазначив, що наші захисники "продовжують тримати рубіж на більшій частині передової лінії". І роблять це, хоч російським загарбникам вдається досягати певних поступових успіхів на фронті.

Але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію. Тому будемо зосереджені на підтримці України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території. І тоді, сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію,

– підкреслив в інтерв'ю Райдер.

Звернімо увагу, що 19 березня відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Рустем Умєров підбив його підсумки. Він зазначив, що будуть боєприпаси трьох калібрів, а також ракети для ППО.