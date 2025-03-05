Ракети SCALP, винищувачі Mirage 2000 і ППО: як Франція допомагає Україні зброєю та грошима

16 лютого 2024 року Україна підписала двосторонню безпекову угоду з Францією в межах Спільної декларації про підтримку України, започаткованої країнами "Групи семи" (G7) 12 липня 2023 року.

Зокрема, мовиться про надання Україні озброєння і військової техніки для самозахисту у війні з Росією, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, проведення навчань для українських військових на території держав-партнерів, гуманітарну підтримку, зміцнення кібербезпеки, відновлення енергетичної інфраструктури, посилення санкційного тиску на Росію і притягнення агресора до відповідальності.

24 Канал продовжує серію матеріалів про імплементацію безпекових угод з Україною. Яку допомогу і в яких обсягах Україна отримала за рік від Франції – читайте далі.

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Цей документ став третім серед загалом 29 безпекових угод, укладених Україною зі світовими партнерами на 10 років. Усі вони охоплюють військову допомогу, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі, навчання військових, санкції проти Росії, а також гуманітарну підтримку і заходи з відбудови України. Усі ці безпекові угоди підписані на 10 років і містять доволі однотипні положення щодо всесторонньої підтримки України з боку держав-партнерів.



А детальніше про підсумки року безпекової угоди з Францією – на сайті Центру Дністрянського.

Які зобов’язання взяла на себе Франція в межах безпекової угоди

Поруч із деякими іншими двосторонніми безпековими угодами, зокрема із Великою Британією та Німеччиною, безпекова угода з Францією є однією з найбільш комплексних угод за передбаченими сферами співпраці між Україною та Францією.

Анонсовані в угоді сфери партнерства між країнами можна звести до 10 пунктів:

Надання Україні озброєння і військової техніки.

Співпраця в оборонно-промисловому комплексі (далі – ОПК).

Використання заморожених російських активів для підтримки України.

Навчання і тренування українських військових.

Санкції проти Росії та її прибічників.

Невійськова безпека і цивільний захист.

Розмінування українських територій.

Підтримка енергетичної інфраструктури.

Гуманітарна підтримка та підтримка у відновленні України.

Притягнення Росії до відповідальності.

Яку допомогу і в яких обсягах Україна отримала за рік від Франції

Військова підтримка

Попри попередні плани виділити 3 мільярди євро, Франція надала у 2024 році близько 2,2 мільярда євро військової допомоги через бюджетну кризу. Основний акцент – посилення далекобійних спроможностей України.

Протягом 2024-го року Україна отримала від Франції десятки далекобійних ракет SCALP, систем ППО (2 од. ЗРК Crotale, ракети Mistral, Aster 30), артилерії (78 од. САУ Caesar, 80 тисяч одиниць 155-мм боєприпасів) та авіаційної складової.

На початку 2025 року Україна отримала перші Mirage 2000-5F.



Винищувач Mirage 2000-5F / фото French Ministry of Defense

Крім цього, за рік Франція посилила Україну щонайменше 600 од. високоточними авіаційними бомбами AASM, які можна інтегровувати на винищувачі МіГ-29 та F-16, та понад 60 авіаційними бомбами Mk-81.

У межах Коаліції артилерії Франція інвестувала 50 мільйонів євро зі свого Фонду підтримки України у виробництво 12 САУ Caesar.

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Співпраця в ОПК

Французькі компанії Delair, Arquus, Thales та KNDS посилюють військово-промислове партнерство з Україною, зокрема шляхом спільних підприємств і локалізації виробництва. Уряд Франції замовив і профінансував у компанії Delair виробництво 100 дронів-камікадзе для України, які за кілька місяців після цього надійшли в Україну. Інша оборонна компанія – Arquus – виробила і надіслала Україні щонайменше 11 бронетранспортерів Bastion.

Thales і KNDS домовилися про відкриття підприємств з ремонту САУ Caesar та засобів РЕБ, а також про виробництво 155-мм снарядів в Україні. Додатково до проєктів щодо локалізації Україна влітку замовила в Thales постачання комплектної системи ППО CM200.

Окремо, французький уряд виділив українському оборонному комплексу грант на суму 29 мільйонів євро.

Заморожені російські активи

Франція приєдналася до ініціативи “Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine” (ERA) від G7. ЄС схвалив до 35 млрд євро позик у межах ERA, а перший транш (3 млрд євро) Україна отримала на початку 2025-го.

Окрім цього, Париж окремо спрямовує відсотки з російських активів (300 млн євро) на закупівлю для України нових САУ Caesar, артснарядів, ракет Aster 30 й інших озброєнь.

Навчання і тренування українських військових

За програмою EUMAM Ukraine у 2024 році понад 5 000 українських військових пройшли підготовку у Франції. Зокрема, Франція першою серед інших країн озброїла та підготувала повноцінну українську бригаду (2300 осіб) на своїй території, передавши їй БТР VAB, САУ Caesar, бронемашини AMX-10RC та ПЗРК Mistral.

Також відбувалися тренування українських пілотів на Alphajet (аналог F-16) і Mirage 2000-5F, які Україна отримала в грудні

Санкції проти Росії та її прибічників

Франція підтримувала три масштабні пакети санкцій ЄС протягом 2024 року. Зокрема, 15-ий пакет, куди ввійшли 52 судна тіньового флоту Росії, хімічний завод, російські оборонні та судноплавні компанії, цивільна російська авіакомпанія, особи, відповідальні за депортацію українських дітей, а також військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

Під санкції потрапили також компанії в Ірані, Китаї, Індії, Сербії та ОАЕ, що допомагають Росії обходити обмеження.

Невійськова безпека і цивільний захист

Франція не приєдналася до IT-коаліції, та все ж у межах Талліннського Механізму долучилася до посилення кіберстійкості України. Зокрема протягом 2024-го року Таллінський Механізм акумулював 200 мільйонів євро на посилення кіберстійкості та кіберспроможності України.

Також уряд Франції профінансував облаштування укриттів у близько 40 українських школах і надавав обладнання для зміцнення цивільної безпеки.

Розмінування

Франція входить до кола 14 країн, що фінансують гуманітарне розмінування України через ПРООН. У 2024 році завдяки цим внескам в Україні розміновано приблизно 35 тисяч квадратних кілометрів, хоча основний фокус французької підтримки все ж був на військовому секторі.

Енергетика

У межах Грантової угоди на 200 млн євро Франція інвестувала 60 мільйонів євро в закупівлю генераторів, трансформаторів та ремонт енергомереж. Ці кошти також спрямовувалися на українські компанії з французьким капіталом, що співпрацюють із "Укренерго" та ДТЕК.

Додатково відновлено угоду про мирне використання ядерної енергії, де Франція бере участь в обслуговуванні українських атомних об’єктів.

Гуманітарна підтримка та відбудова

Загалом 200 мільйонів євро, передбачені Грантовою угодою між Україною та Францією, скеровано на відновлення інфраструктури, зокрема охорони здоров’я, житлового будівництва, сільського господарства.

Агентство AFD виділило Україні 450 мільйонів євро на розвиток і реалізацію проєктів до 2027 року.

Крім того, Франція інвестувала 435 мільйонів доларів разом із ЄБРР та IFC у покращення телеком-інфраструктури і зв’язку в Україні, а також дофінансувала закупівлю медичного обладнання, відкриття 2 реабілітаційних центрів та відновлення лікарень у Чернігівській області.

Зокрема, уряд Франції виділив пільговий кредит на суму 35 мільйонів євро для підтримки облаштування модульних лікарень в Україні.

Ще близько 12 мільйонів євро Франція інвестувала в закупівлю сучасного медичного обладнання для українських лікарень.

Притягнення Росії до відповідальності

Франція приєдналася до Коаліції зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії та Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У 2024 році завдяки цим зусиллям Україна повернула понад 600 депортованих дітей, а "Проєкт статуту Шумана" заклав основу для трибуналу, який має судити вище військово-політичне керівництво Росії.