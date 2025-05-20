Італія надішле Україні систему SAMP/T та 400 машин M113 у межах нового пакету допомоги

Італія надішле Україні вже третю систему протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T у межах 11-го пакету допомоги. Україна також отримає 400 гусеничних машин М113 і боєприпаси.

Про новий пакет допомоги оголосив міністр оборони Гвідо Крозетто на COPASIR, наголосивши на постійній підтримці Італії Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на італійське видання Formiche.

Дивіться також Фінляндія надасть Україні боєприпаси за рахунок прибутків від заморожених активів Росії

Італія оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні

Італія надасть Україні систему ППО/ПРО SAMP/T, а також 400 гусеничних машин M113. Пакет включає також додаткові боєприпаси.

Ця система стане третьою (принаймні підтверджено) на озброєнні України і другою, яку надала саме Італія. Першу батарею SAMP/T спільно надали Франція та Італія на початку 2023 року, у червні 2023 року вона вже була розгорнута в Україні.

Італійська версія SAMP/T встановлюється на вантажівки Iveco M320 або ACTL HD8. Вона має конфігурацію батареї з чотирьох самохідних пускових установок, мобільного радіолокаційного блоку та командного центру.

Очікується, що третя система прибуде до України восени цього року.

Довідка: Ракети Aster 30 Block 1, якими оснащена система, можуть перехоплювати аеродинамічні цілі на відстані до 120 кілометрів та на висоті 25 кілометрів. Вони також здатні вражати тактичні балістичні ракети з дальністю польоту до 600 кілометрів на відстанях до 30 кілометрів.

Окрім військової техніки, Італія підтримуватиме супутникове спостереження, щоб допомогти відстежувати переміщення російських військ, працюючи в координації з аерокосмічною мережею НАТО.