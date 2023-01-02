Коли Україна отримає від Заходу серйозне озброєння: політолог озвучив передумову

Україна неодноразово називала види озброєння, які необхідні ЗСУ, щоб вони й надалі гнали окупантів з нашої землі. Наступне зрушення щодо надання нам серйозного озброєння може відбутися вже цього року.

А саме після першого успішного звільнення українських територій нашими захисниками у 2023 році. Таку думку 24 Каналу озвучив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Коли Україна може отримати нове серйозне озброєння

Так, серйозні пакети військової допомоги у 2022 році почали надходити від партнерів після звільнення від загарбників Півночі України, Київщини та передмістя Харкова. А вже потім це підтвердилося подіями на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині та в Лимані Донецької області.

Тож новим поштовхом для наших партнерів щодо надання Україні серйозного озброєння може стати як звільнення Кремінної чи Сватового, так і повернення передмістя Бахмута тощо.

Тут не про конкретне місто чи географію, а про сам символізм. Щойно у 2023 році наші Збройні Сили продемонструють чергову хвилю успіху – прориву на якійсь ділянці фронту, ми проламаємо бар'єр скепсису щодо (надання – 24 канал) чергового виду зброї для України,

– зауважив Солонтай.

За його словами, наші партнери хочуть перевірити як зброя, яку вже надали Україні, допоможе ЗСУ на наступному етапі війни. Так, союзники нашої держави збільшували пакети військової допомоги після кожного нового досягнення ЗСУ, а потім дивилися як ця зброя допомагає на новому етапі.

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Солонтай пригадав, що після того, як Збройні Сили змусили російське окупаційне військо повністю відійти на лівий берег Херсонщини, то Україна отримала додатковий транш допомоги. До якого увійшло озброєння, яким наші бійці зараз навчаються користуватися.

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