У Кремлі взялися лякати, що Patriot в Україні стануть "законною ціллю Росії"
У США триває підготовка до передачі Україні довгоочікуваних систем ППО Patriot. У Росії знову бісяться з цього приводу.
За інформацією російських ЗМІ, у Кремлі відреагували на отримання Україною сучасних систем ППО. Раніше Мєдвєдєв заявляв, що Patriot стане "законною ціллю Росії", повідомляє 24 канал.
До теми Зеленський звернувся до учасників саміту G7: у групі пообіцяли Україні більше ППО
Пєсков підтримав Мєдвєдєва
Прессекретар кремлівського диктатора висловив підтримку та погодився зі словами Мєдвєдєва. Він наголосив, що системи Patriot, у разі доставки їх із США в Україну, "стануть законною ціллю" російських окупантів.
Варто зазначити, що наразі у США завершують планування щодо відправлення цих зенітно-ракетних комплексів нашій державі. Про передання довгоочікуваних Patriot можуть оголосити вже цього тижня.
Втім, план, який розробили у Пентагоні, ще має схвалити Міністр оборони Ллойд Остін. Після цього документ відправлять на підпис Джо Байдену.
Україна отримає озброєння від партнерів: що відомо
- 12 грудня Зеленський звернувся до учасників саміту G7. Він наголосив, що Україна потребує сучасних танків, артилерії, гармат та снарядів. Також ЗСУ потрібна реактивна артилерія та більше далекобійних ракет.
- Лідери G7 домовились продовжувати підтримку України. Зокрема, створять "багатосторонню донорську координаційну платформу разом з Україною та нашими міжнародними партнерами".
- За допомогою неї координуватимуть існуючі механізми, аби надати поточну короткострокову та довгострокову підтримку. Лідери групи обіцяють й надалі координувати зусилля для задоволення потреб у військовій та оборонній техніці. Особливу увагу мають приділити ППО.