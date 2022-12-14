У Кремлі взялися лякати, що Patriot в Україні стануть "законною ціллю Росії"

У США триває підготовка до передачі Україні довгоочікуваних систем ППО Patriot. У Росії знову бісяться з цього приводу.

За інформацією російських ЗМІ, у Кремлі відреагували на отримання Україною сучасних систем ППО. Раніше Мєдвєдєв заявляв, що Patriot стане "законною ціллю Росії", повідомляє 24 канал.

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Прессекретар кремлівського диктатора висловив підтримку та погодився зі словами Мєдвєдєва. Він наголосив, що системи Patriot, у разі доставки їх із США в Україну, "стануть законною ціллю" російських окупантів.

Варто зазначити, що наразі у США завершують планування щодо відправлення цих зенітно-ракетних комплексів нашій державі. Про передання довгоочікуваних Patriot можуть оголосити вже цього тижня.

Втім, план, який розробили у Пентагоні, ще має схвалити Міністр оборони Ллойд Остін. Після цього документ відправлять на підпис Джо Байдену.

На що здатні ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу

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