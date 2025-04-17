САУ, ракети до ППО і дрони: Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Німеччина передала Україні ракети до ППО, боєприпаси, дрони та іншу військову техніку. З початку повномасштабної війни Німеччина вже передала військової допомоги на суму приблизно 5,2 мільярда євро.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт уряду Німеччини.

Дивіться також Вперше в Україні: ГУР отримало унікальний гелікоптер

Яку допомогу передала Німеччина

Як мовиться на сайті німецького уряду, Україна отримала ще 6 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2. Також в рамках допомоги було передано 4 машини Kinetic Defence Vehicles – удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників. У Німеччині не розкрили деталей, але раніше у ЗМІ повідомляли, що, ймовірно, Україні буде поставлена конфігурація з кулеметом M134D калібру 7,62 × 51 мм.

Серед іншого, Німеччина також передала техніку

3 одиниці 155-мм САУ "Zuzana";

4 машини розмінування WiSENT 1;

66 бронемашин MRAP FFG;

3 машини для прикордонників.

Також Україна отримала від Німеччини дрони:

10 надводних дронів Sonobot 5;

70 розвід-БпЛА Vector;

150 ударних дронів HF-1.

Крім того, важливим також є пакет боєприпасів та ракет, які отримає Україна. Серед них – ракети до ППО:

ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;

917 ПТРК RGW 90;

3 769 гвинтівок G3;

800 штурмових гвинтівок MK 556;

27 000 155-мм артснарядів;

38 000 набоїв до ЗУ Gepard;

БК до танків Leopard 2;

1 000 122-мм снарядів.

До пакета допомоги також увійшли: 41 наземний радар, 2 мінні плуги, 92 інфрачервоних біноклі, 187 лазерних далекомірів, 150 000 турнікетів, 1 300 спальних мішків; 55 підводних скутерів, запасів частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.

Раніше Фрідріх Мерц, майбутній канцлер Німеччини, висловив готовність надати Україні ракети Taurus, якщо буде згода союзників. Також він підтримує надання дозволю завдавати удари вглиб Росії.