Мерц і Зеленський обговорили початок програми навчання українців з використання ракет Taurus

Німеччина розглядає можливість передачі Україні ракет дальнього радіусу дії Taurus, однак рішення про постачання наразі не ухвалене. Канцлер Німеччини Мерц вже обговорював із президентом Зеленським систему навчання використання цих ракет.

Мерц зазначив, що користуватися цією ракетою не просто. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Мерца виданню Tagesschau.

Дивіться також Десятки ракет Patriot і Stinger: у NBC розповіли, які поставки США призупинили для України

Німеччина думає над передачею Україні ракет Taurus

Фрідріх Мерц зазанчив, що процес підготовки українських військових до роботи з цими ракетами є технічно складним і вимагає щонайменше пів року навчання. Мерц підтвердив, що обговорював питання тренування з президентом України Володимиром Зеленським, однак підкреслив, що "ми ще не розпочинали цього процесу" та що "це залишається варіантом".

Водночас канцлер наголосив, що Берлін не має наміру розкривати повну інформацію про характер та обсяги військової допомоги Україні. За його словами, певна "невизначеність" повинна зберігатися, зокрема і для Москви.

Я хочу, щоб у Путіна залишалася певна невизначеність щодо наших військових дій. Одне лише є певним, і я ще раз повторю це тут у цій програмі: Німеччина не стане стороною у війні,

– заявив Мерц.

Довідка: ракета TAURUS (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) – крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня". Вона призначена для точного ураження складних цілей, які мають високий рівень захисту або розташовані під землею. Вона здатна пробивати тверді перешкоди, зокрема бетон або ґрунт і може бути налаштована на вибух як у повітрі, так і під землею.