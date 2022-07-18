За 2 хвилини визначає 40 батарей ворога: що відомо про німецьку РЛС COBRA

Німеччина планує передати Україні радіолокаційні системи COBRA. Їх використовують для контрбатарейної боротьби.

COBRA має кілька важливих переваг. Вона здатна визначити за траєкторією снаряда позиції артилерії, мінометів та ракетних установок ворога, а також сповіщає про загрозу удару. РЛС вираховує місця падіння снарядів та ракет, що допоможе коригувати вогонь власних підрозділів. Така військова допомога від Німеччини серйозно посилить ефективність західної артилерії, яку отримала Україна.

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Відомо, що COBRA може виявити місце перебування до 40 батарей артилерії за 2 хвилини. За даними оперативного командування "Південь", система працює на відстані до 100 кілометрів.

Україні потрібно 40 таких систем

Станом на початок травня, як повідомляли німецькі ЗМІ, Україна подала запит на постачання 40 таких систем. Вартість однієї становить близько 50 мільйонів євро. Утім, наразі ЗСУ можуть розраховувати на 3 – 5 таких установок від Німеччини.

Час розгортання РЛС становить 10 хвилин. ЇЇ обслуговують від 3 до 4 людей. Живлення станції забезпечує вбудований генератор змінного струму. Якщо він зламається – працює акумулятор потужністю у 350 Вт.

У COBRA встановлена напівпровідникова фазована система, яка складається з 3 тисяч малопотужних модулів. Вони складають по чотири штуки у взаємозамінні блоки. Це допомагає оглядати повітряний простір за допомогою електронного сканування.

Цю РЛС досить складно виявити на полі бою. Все завдяки особливостям конструкції.

"Для захисту від перешкод використовуються адаптивні системи зміни несучої частоти і цифрової селекції рухомих цілей. При цьому забезпечується регулювання рівня "хибних" тривог та формування "карти перешкод". Зниження рівнів бічних пелюсток діаграм спрямованості антен, значно ускладнює виявлення місце перебування радіолокаційної станції COBRA", – йдеться у дописі.

Переміщувати станцію можна у будь-якому виді транспорту, включно з літаками С-130 Геркулес або С-160 Трансалл.

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